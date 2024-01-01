Женщин научат водить автобусы бесплатно, а потом трудоустроят

Дополнительный набор на курсы водителей автобусов для женщин начнется в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской областях и в городе Киев.

Кроме получения категории "D", все выпускницы курсов будут гарантированно трудоустроены водительницами автобусов. Это отмечают в Министерстве развития громад и территорий.

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В вышеперечисленных областях и столице женщины для участия в проекте должны подать заявки до 17 января. После этой даты группы будут сформированы для начала занятий.

"Ключевая цель проекта – создать новые рабочие места для женщин в сфере пассажирских перевозок, преодолеть стереотипы относительно транспортных профессий и интегрировать женщин в гендерно несбалансированные профессии. Сегодня в Украине количество женщин привлеченных к пассажирским перевозкам составляет менее 1%, поэтому наша задача доказать, что у профессий нет пола, есть навыки и умения, которыми можно овладеть, если есть желание", – отметил заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач.

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Участие в проекте предусматривает:

бесплатное обучение для женщин, которые стремятся овладеть профессией водителя автобуса;

гарантированное трудоустройство после успешного окончания обучения, что соответствует современным стандартам соблюдения прав женщин;

менторскую поддержку от специалистов и специалистов транспортной отрасли, которые помогут адаптироваться на новом рабочем месте;

профессиональную подготовку в соответствии с требованиями европейских стандартов и реформирования пассажирского транспорта в Украине.

На сегодня уже 10 компаний-партнеров, среди которых коммунальные предприятия привлеченных регионов и крупные транспортные компании, готовы трудоустроить выпускниц проекта и предоставить им все необходимые условия для успешной интеграции в профессиональную сферу.

Работодатели уверяют, что женщины за рулем автобусов в мастерстве не уступают мужчинам. Фото: freepik.com

Проект для женщин в возрасте от 21 до 65 лет, которые:

проживают в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской областях или в городе Киев;

имеют водительское удостоверение одной из категорий, в частности "B", "C", "CE" или "D1", и практический стаж вождения от 3 лет;

готовы учиться как онлайн, так и оффлайн;

желают переквалифицироваться и обязательно трудоустроиться водительницами автобусов после окончания обучения.

Трудоустройство после завершения обучения является обязательным условием для участия в проекте.

Для участия в отборе необходимо заполнить анкету по ссылке. Для дополнительной информации указана электронная почта: she.drives.info@gmail.com.

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Пилотный проект по обучению и трудоустройству водителей автобусов реализуется ОО "Фонд институционального развития" по инициативе Министерства развития громад и территорий Украины в партнерстве со структурой ООН Женщины и при финансовой поддержке Швеции.