Жінок навчать водити автобуси безплатно, а потім працевлаштують

Додатковий набір на курси водіїв автобусів для жінок розпочнеться у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях та у місті Київ.

Окрім отримання категорії «D», усі випускниці курсів будуть гарантовано працевлаштовані водійками автобусів. На цьому наголошують у Міністерстві розвитку громад та територій.

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У перерахованих вище областях та столиці жінки для участі у проєкті повинні подати заявки до 17 січня. Після цієї дати групи будуть сформовані для початку занять.

"Ключова мета проєкту – створити нові робочі місця для жінок у сфері пасажирських перевезень, подолати стереотипи щодо транспортних професій та інтегрувати жінок у гендерно незбалансовані професії. Сьогодні в Україні кількість жінок залучених до пасажирських перевезень складає менше 1%, тому наше завдання довести, що у професій немає статі, є навички та вміння, які можна опанувати, якщо є бажання", – наголосив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

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Участь у проєкті передбачає:

безоплатне навчання для жінок, які прагнуть опанувати професію водійки автобуса;

гарантоване працевлаштування після успішного закінчення навчання, що відповідає сучасним стандартам дотримання прав жінок;

менторську підтримку від фахівців і фахівчинь транспортної галузі, які допоможуть адаптуватися на новому робочому місці;

професійну підготовку відповідно до вимог європейських стандартів та реформування пасажирського транспорту в Україні.

На сьогодні вже 10 компаній-партнерів, серед яких комунальні підприємства залучених регіонів та великі транспортні компанії, готові працевлаштувати випускниць проєкту та надати їм усі необхідні умови для успішної інтеграції в професійну сферу.

Роботодавці запевняють, що жінки за кермом автобусів у майстерності не поступаються чоловікам. Фото: freepik.com

Проєкт для жінок віком від 21 до 65 років, які:

проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях або в місті Київ;

мають водійське посвідчення однієї з категорій, зокрема «B», «C», «CE» або «D1», та практичний стаж водіння від 3 років;

готові навчатися як онлайн, так і офлайн;

бажають перекваліфікуватися та обов’язково працевлаштуватися водійками автобусів після закінчення навчання.

Працевлаштування після завершення навчання є обов’язковою умовою для участі у проєкті.

Для участі у відборі необхідно заповнити анкету за посиланням. Для додаткової інформації вказано електронну пошту: she.drives.info@gmail.com.

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Пілотний проєкт з навчання та працевлаштування водійок автобусів реалізується ГО «Фундація інституційного розвитку» за ініціативи Міністерства розвитку громад та територій України в партнерстві зі структурою ООН Жінки та за фінансової підтримки Швеції.