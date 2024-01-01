За кермо автобусів замість чоловіків сядуть жінки

Проект запускається під патронатом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. До програми із навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів відомство долучило представництво ООН "Жінки в Україні". Як зазначає Міністерство відновлення, реалізуватиме пілотний проєкт ГО "Фундація інституційного розвитку" за фінансової підтримки Швеції.

Це – безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок. Вона розроблена з метою забезпечення перепідготовки, підготовки та перекваліфікації жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту. Фактично, це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням.

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"Перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає майже 30%, а це десь шість тисяч співробітників", – наголосив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Серед ключових завдань ініціативи:

створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів;

розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;

інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.

Інфографіка: Міністерство відновлення

У межах проєкту передбачено також навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95), який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

"Цей проєкт дуже важливий для підтримки жінок, які зацікавлені у виході на ринок праці. Він дасть їм нові навички та доступ до роботи водійками автобусів. Для ООН Жінки також дуже важливо, що в цьому проєкті залучені роботодавці, разом з якими ми працюємо над забезпеченням повної рівності на робочому місці та усуненням дискримінації", – підкреслила представниця ООН "Жінки в Україні" Сабін Фрейзер.

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