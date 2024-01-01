Вправності українських жінок за кермом вантажівок позаздрили навіть чоловіки: фоторепортаж

Понад сотня жінок-водіїв ваговозів, котрі пройшли навчання в рамках проєкту Reskilling Ukraine з лютого по червень 2024, мріяла дійти до фіналу, але до списку цього конкурсного етапу змогли потрапити лише кращі з кращих. Про це пише Scania Ukraine.

Жінки змагалися в різних дисциплінах та вправах на звання кращого водія вантажівки. Вправність у багатьох була на висоті. Це навіть визнали досвідчені водії з багаторічним стажем роботи на ваговозах.

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На етапі "Кваліфікація" завдання були не дуже складні, але потребували уважності. Дівчата виконували процедуру "Перевірка перед рейсом" та вправа з маневрування - заїзд у "ворота" заднім ходом та маневрування у щільному просторі.

У півфіналі представниці "гасили пожежу" та надавали першу медичну допомогу, інсценовану в дорожньо-транспортній пригоді зі штучними відкритими ранами та кровотечами. Ось тут довелося докласти зусиль і вміння.

Оцінювання медичної допомоги проводила компанія "FAST Перша допомога і спецпідготовка", представники якої читали курс медичної допомоги в рамках проєкту Reskilling Ukraine.

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Найскладнішим виявився фінал. Вправа з маневрування Head2Head трохи нерви учасницям полоскотала. Вони починали в парі одночасно. Суперницям належало на швидкість збити чотири червоні "Королі ", при цьому сині повинні залишитись непохитними. Хто перший якісно це виконає – той у цій вправі переміг.

Були й інші цікаві та складні вправи й завдання. У напруженій програмі змагань фінальний поєдинок виграла і здобула перемогу Яна Захожа. Друге місце посіла Катерина Туманова. Третю сходинку п’єдесталу зайняла Катерина Король.

Змагання привернули увагу потенційних роботодавців: мобілізація через війну обернулася великою нестачею професійних водіїв.

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Транспортні компанії, що все гостріше відчувають дефіцит водійських кадрів, на цих змаганнях менеджери мали змогу придивитися до ймовірних колег, котрі вже мають чи ось-ось матимуть у водійських посвідченнях категорії С та D й показали в конкурсному відборі гарну вправність.

Хто з жінок вже отримав запрошення на роботу не повідомляється, але можна впевнено сказати, що без роботи вони точно не лишаться.

Фото: Scania Ukraine