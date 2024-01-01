Ловкости украинских женщин за рулем грузовиков позавидовали даже мужчины: фоторепортаж

Более сотни женщин-водителей тяжеловозов, которые прошли обучение в рамках проекта Reskilling Ukraine с февраля по июнь 2024, мечтала дойти до финала, но в список этого конкурсного этапа смогли попасть только лучшие из лучших. Об этом пишет Scania Ukraine.

Женщины соревновались в различных дисциплинах и упражнениях на звание лучшего водителя грузовика. Ловкость у многих была на высоте. Это даже признали опытные водители с многолетним стажем работы на тяжеловозах.

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На этапе "Квалификация" задания были не очень сложные, но требовали внимательности. Девушки выполняли процедуру "Проверка перед рейсом" и упражнение по маневрированию – заезд в "ворота" задним ходом и маневрирование в плотном пространстве.

В полуфинале представительницы "тушили пожар" и оказывали первую медицинскую помощь, инсценированную в дорожно-транспортном происшествии с искусственными открытыми ранами и кровотечениями. Вот здесь пришлось приложить усилия и умение.

Оценивание медицинской помощи проводила компания "FAST Первая помощь и спецподготовка", представители которой читали курс медицинской помощи в рамках проекта Reskilling Ukraine.

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Самым сложным оказался финал. Упражнение по маневрированию Head2Head немного пощекотало нервы участницам. Они начинали в паре одновременно. Соперницам предстояло на скорость сбить четыре красные "Короли", при этом синие должны остаться непоколебимыми. Кто первый качественно это выполнит – тот в этом упражнении победил.

Были и другие интересные и сложные упражнения и задания. В напряженной программе соревнований финальный поединок выиграла и одержала победу Яна Захожа. Второе место у Екатерины Тумановой. Третью ступеньку пьедестала заняла Екатерина Король.

Соревнования привлекли внимание потенциальных работодателей: мобилизация из-за войны обернулась большой нехваткой профессиональных водителей.

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Транспортные компании, все острее испытывают дефицит водительских кадров, на этих соревнованиях менеджеры имели возможность присмотреться к вероятным коллегам, которые уже имеют или вот-вот будут иметь в водительских удостоверениях категории С и D и показали на конкурсном отборе хорошую сноровку.

Кто из женщин уже получил приглашение на работу не сообщается, но можно уверенно сказать, что без работы они точно не останутся.

Фото: Scania Ukraine