За руль автобусов вместо мужчин сядут женщины

Проект запускается под патронатом Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. К программе по обучению женщин-водителей в сфере перевозок пассажиров ведомство привлекло представительство ООН "Женщины в Украине". Как отмечает Министерство восстановления, реализовывать пилотный проект будет ОО "Фундация институционального развития" при финансовой поддержке Швеции.

Это – бесплатная программа для развития профессиональных навыков женщин. Она разработана с целью обеспечения переподготовки, подготовки и переквалификации женщин-водителей в сфере городского и муниципального транспорта. Фактически, это ответ на дефицит кадров в сфере перевозок, вызванный полномасштабным вторжением.

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"Первая инициатива Министерства направлена как на преодоление дефицита кадров, так и для преодоления стереотипов и предубеждений относительно профессий. По последним данным, дефицит водителей автобусов в регионах составляет почти 30%, а это где-то шесть тысяч сотрудников", – отметил заместитель Министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Среди ключевых задач инициативы:

создание новых рабочих мест и возможности профессионального развития женщин в сфере общественного транспорта в соответствии с требованиями транспортной реформы в Украине и европейских стандартов;

расширение возможности трудоустройства женщин в сфере пассажирских перевозок;

интеграция стандартов соблюдения прав женщин на коммунальных предприятиях в сфере пассажирского транспорта.

Инфографика: Министерство восстановления

В рамках проекта предусмотрено также обучение женщин для получения квалификационной карточки водителя (код 95), который подтверждает профессиональную компетенцию водителя автобуса по европейскому стандарту.

"Этот проект очень важен для поддержки женщин, которые заинтересованы в выходе на рынок труда. Он даст им новые навыки и доступ к работе водительницами автобусов. Для ООН Женщины также очень важно, что в этом проекте привлечены работодатели, вместе с которыми мы работаем над обеспечением полного равенства на рабочем месте и устранением дискриминации", – подчеркнула представитель ООН "Женщины в Украине" Сабин Фрейзер.

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