Что грозит водителю, который отказался бесплатно перевезти льготника

Такое заявление на основании многочисленных обращений сделала "Укртрансбезопасность". Речь идет об очень частых случаях нарушения водителями законодательства Украины в части перевозки граждан, которые имеют льготы, в том числе военных.

Довольно часто таким людям водители не только отказывают в льготном проезде, но и иногда грубят, что вообще недопустимо. Основной причиной конфликтных ситуаций в большинстве случаев является неурегулированная процедура возмещения убытков перевозчику, алгоритм которой в полном объеме не действует.

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Однако, если перевозчик все-таки предоставляет транспортные услуги в правовом поле, имея соответствующие разрешительные документы на маршрут, то отказ в перевозке льготника уже является основанием для штрафа.

В соответствии со ст. 37 ЗУ "Об автомобильном транспорте” автомобильному перевозчику, который осуществляет перевозки пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, ”запрещается отказываться от льготной перевозки. Безосновательный отказ от льготной перевозки влечет за собой ответственность согласно закону”.

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"Укртрансбезпека" предупредила, согласно ст. 133-1 КУоАП безосновательный отказ от предусмотренного законом льготной перевозки граждан влечет за собой наложение штрафа на водителя транспортного средства общего пользования в размере 50 необлагаемых минимумов граждан (17 грн х 50 = 850 грн) и 10 необлагаемых минимумов доходов граждан на перевозчика (170 грн) согласно абз. 2 ст. 60 "Об автомобильном транспорте".

Сообщить о нарушениях на транспорте можно по ссылке здесь.