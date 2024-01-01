Щогодини в Україні штрафують 5 перевізників: за що саме

На сторінці служби з безпеки на транспорті в Facebook повідомляється, що за 9 місяців працівники Укртрансбезпеки в ході здійснення заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті винесли 34 576 постанов про порушення вантажоперевізниками Закону України «Про автомобільний транспорт».

Вказана кількість сама по собі нічого не говорить, хоча за обсягом доволі солідна. Якщо вдатися до простої арифметики й розділити той показник на щомісячні результати чи щоденні, то це вже буде дивовижна цифра – інспектори без діла не сидять.

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Редакція Авто24 вирішила ще більше конкретизувати той показник і вивести погодинний результат. Якщо протягом 274 днів середньоденний показник сягнув до 126,1 виписаної постанови, то протягом години їх складали на порушників 5,25 раза, тобто видавали на-гора кожні 11,4 хвилини по постанові. Вважай, стахановці.

Є ще один цікавий показник – грошовий від фіскальних заходів. Повідомляється, що до порушників з 1 січня по 30 вересня застосовано адміністративно-господарські санкції на суму 300 млн грн. Це – по мільйону щодоби, якщо точніше, то 1 098 289 грн.

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В погодинному розрізі арифметика ще цікавіша. Виходить, що кожні 60 хвилин інспектори накладали на перевізників штрафи в розмірі 45 762 грн.

Інфографіка: Укртрансбезпека

За вказаний період інспекторами служби було прийнято 527 рішень про супроводження вантажних транспортних засобів до пунктів габаритно-вагового контролю та складено 508 актів про їх блокування/розблокування.

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Також повідомляється, що працівниками Укртрансбезпеки було винесено 269 постанов на вантажовідправників за ст. 132-2 КУпАП щодо внесення неправдивих відомостей про масу або габарити вантажу до товарно-транспортної накладної або іншого визначеного законодавством документа на вантаж.