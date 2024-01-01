В Польщі виявили українські "фури", які порушили правила перевезень: який штраф

Повертаючись порожнім із Західної Європи, український перевізник вирішив попутно трохи заробити й взяв в Нідерландах вантаж для отримувача в Польщі. Насправді це заборонено угодою між ЄС та Україною, якщо у водія немає книжки ЄКМТ.

Водій цього магістрального тягача DAF XF з завантаженим напівпричепом пройшов майже весь маршрут, але на трасі А2 в Польщі його зупинив для вибіркової перевірки патруль Воєводської інспекції дорожнього транспорту в Лодзі WITD Łódź. Водій подав для перевірки CMR (товарно-транспортну накладну), в якій вказано маршрут з Нідерландів до України. Нічого дивного в тому не було, оскільки відповідно до транспортної угоди між Україною та ЄС, такі перевезення не потребують дозволів.

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Щоправда, той документ виявився для інспекторів підозрілим. Згодом це підтвердилося, бо в кузові вони виявили зовсім інший товар, ніж вказаний в документі. Шила в мішку приховати не вдалося.

Після з’ясування обставин та перевірки водій зізнався у шахрайстві. Він також представив другий, цього разу вже справжній CMR, оформлений на маршрут між Нідерландами та Польщею.

Фото: WITD Łódź

В ході дослідження ситуації патруль отримав усі ознаки українського "трансфера" в межах Євросоюзу, на який не поширюється згадана угода про бездозвільний рух. Такі дії вважаються протизаконними.

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Рейс лодзькі інспектори продовжувати не дозволили. Фуру відправили сертифіковану стоянку з охороною, де вона залишиться до сплати застави та вирішення всіх формальностей. Буксирування відбулося за допомогою викликаного спецтранспорту.

Щодо перевізника, то в рамках адміністративного провадження підприємство очікує штраф у розмірі 12 тис. злотих, що в конвертації приблизно дорівнює 128,1 тис. грн.

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Того ж дня через кілька годин інспектори цього ж підрозділу WITD Łódź на швидкісній трасі S8 помітили фуру з занадто високим вантажем, що також належала українському перевізнику. Огляд показав перевищення дозволеного габариту на 12 сантиметрів.

Інспектори зрозуміли, що великої вини перевізника тут немає, оскільки конструкція тягача та напівпричепа не дозволяли водієві привести вантаж до необхідного стандарту. Фіскальних дій до українського водія та підприємства не вживали, але автомобіль вивели з траси на стоянку.

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Там фура простояла до оформлення відповідного дозволу на проїзд великогабаритного транспортного засобу, оскільки в цьому випадку діють інші норми й тарифи, після чого водієві побажали "Щасливої дороги!" й дозволили рух.