В Польше обнаружили украинские "фуры", которые нарушили правила перевозок: какой штраф

Возвращаясь порожняком из Западной Европы, украинский перевозчик решил попутно немного заработать и взял в Нидерландах груз для получателя в Польше. На самом деле это запрещено соглашением между ЕС и Украиной, если у водителя нет книжки ЕКМТ.

Водитель этого магистрального тягача DAF XF с загруженным полуприцепом прошел почти весь маршрут, но на трассе А2 в Польше его остановил для выборочной проверки патруль Воеводской инспекции дорожного транспорта в Лодзи WITD Łódź. Водитель подал для проверки CMR (товарно-транспортную накладную), в которой указан маршрут из Нидерландов в Украину. Ничего удивительного в том не было, поскольку в соответствии с транспортным соглашением между Украиной и ЕС, такие перевозки не требуют разрешений.

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Правда, тот документ оказался для инспекторов подозрительным. Впоследствии это подтвердилось, потому что в кузове они обнаружили совсем другой товар, чем указанный в документе. Шила в мешке скрыть не удалось.

После выяснения обстоятельств и проверки водитель признался в мошенничестве. Он также представил второй, на этот раз уже настоящий CMR, оформленный на маршрут между Нидерландами и Польшей.

Фото: WITD Łódź

В ходе исследования ситуации патруль получил все признаки украинского "трансфера" в пределах Евросоюза, на который не распространяется упомянутое соглашение о перевозке без дозволов. Такие действия считаются противозаконными.

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Рейс лодзькие инспекторы продолжать не позволили. Фуру отправили на сертифицированную стоянку с охраной, где она останется до уплаты залога и решения всех формальностей. Буксировка состоялась с помощью вызванного спецтранспорта.

Что касается перевозчика, то в рамках административного производства предприятие ожидает штраф в размере 12 тыс. злотых, что в конвертации примерно равна 128,1 тыс. грн. Услуги эвакуатора тоже не их дешевых.

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В тот же день через несколько часов инспекторы этого же подразделения WITD Łódź на скоростной трассе S8 заметили фуру со слишком высоким грузом, также принадлежавшую украинскому перевозчику. Осмотр показал превышение разрешенного габарита на 12 сантиметров.

Инспекторы поняли, что большой вины перевозчика здесь нет, поскольку конструкция тягача и полуприцепа не позволяли водителю привести груз к необходимому стандарту. Фискальных действий к украинскому водителю и предприятию не принимали, но автомобиль вывели с трассы на стоянку.

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Там фура простояла до оформления соответствующего разрешения на проезд крупногабаритного транспортного средства, поскольку в этом случае действуют другие нормы и тарифы, после чего водителю пожелали "Счастливой дороги!" и разрешили движение.