Каждый час в Украине штрафуют 5 перевозчиков: за что именно

На странице службы по безопасности на транспорте в Facebook сообщается, что за 9 месяцев работники Укртрансбезопасности в ходе осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) за безопасностью на наземном транспорте вынесли 34 576 постановлений о нарушении грузоперевозчиками Закона Украины "Об автомобильном транспорте".

Указанное количество само по себе ничего не говорит, хотя по объему довольно солидное. Если прибегнуть к простой арифметике и разделить этот показатель на ежемесячные результаты или ежедневные, то это уже будет удивительная цифра – инспекторы без дела не сидят.

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Редакция Авто24 решила еще больше конкретизировать этот показатель и вывести почасовой результат. Если в течение 274 дней среднедневной показатель достиг 126,1 выписанного постановления, то в течение часа их составляли на нарушителей 5,25 раза, то есть выдавали на-гора каждые 11,4 минуты по постановлению. Считай, стахановцы.

Есть еще один интересный показатель – денежный от фискальных мероприятий. Сообщается, что к нарушителям с 1 января по 30 сентября применены административно-хозяйственные санкции на сумму 300 млн грн. Это – по миллиону ежесуточно, если точнее, то 1 098 289 грн.

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В почасовом разрезе арифметика еще интереснее. Получается, что каждые 60 минут инспекторы накладывали на перевозчиков штрафы в размере 45 762 грн.

Инфографика: Укртрансбезопасность

За указанный период инспекторами службы было принято 527 решений о сопровождении грузовых транспортных средств к пунктам габаритно-весового контроля и составлено 508 актов об их блокировании/разблокировании.

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Также сообщается, что работниками Укртрансбезопасности было вынесено 269 постановлений на грузоотправителей по ст. 132-2 КУоАП о внесении ложных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную или другой определенный законодательством документ на груз.