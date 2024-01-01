Польського перевізника оштрафували на 17 тисяч гривень прямо в автовокзалі

В ході рейдової перевірки на Центральному автовокзалі столиці за адресою просп. Науки, 1/2 інспектори відділу державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки зацікавилися автобусом Scania іноземної реєстрації.

Пасажирська машина міжнародного сполучення йшла за маршрутом Суми-Варшава-Познань. Про це йдеться на сайті Укртрансбезпеки.

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За умовами перевезень екіпаж автобуса з польськими номерними знаками не мав дозволу здійснювати каботажні перевезення пасажирів між населеними пунктами, розташованими на території України. Однак цю вимогу водії проігнорували.

Фото: Укртрансбезпека

Щодо цього порушення складено протокол. Відповідно до вимог абз. 7 ч.1 ст. 60 Закону України "Про автомобільний транспорт" на перевізника накладено штраф у розмірі 17 000 гривень.