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Польського перевізника оштрафували на 17 тисяч гривень прямо в автовокзалі

Іноземний перевізник має сплатити до українського бюджету штраф у розмірі 17 000 гривень. Підставою для такої санкції стало порушення у вигляді каботажного перевезення пасажирів.
Польський перевізник за каботаж пасажирів отримав у Києві штраф- Auto24

ФОТО:  Укртрансбезпека|

Каботаж без дозволу на міжнародному мапршруті регламентується додатковими дозвільними документами, але вони у перевізника були відсутні

Валентин Ожго
logo1 квітня, 10:30
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В ході рейдової перевірки на Центральному автовокзалі столиці за адресою просп. Науки, 1/2 інспектори відділу державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки зацікавилися автобусом Scania іноземної реєстрації.

Пасажирська машина міжнародного сполучення йшла за маршрутом Суми-Варшава-Познань. Про це йдеться на сайті Укртрансбезпеки.

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За умовами перевезень екіпаж автобуса з польськими номерними знаками не мав дозволу здійснювати каботажні перевезення пасажирів між населеними пунктами, розташованими на території України. Однак цю вимогу водії проігнорували.

Фото: Укртрансбезпека

Щодо цього порушення складено протокол. Відповідно до вимог абз. 7 ч.1 ст. 60 Закону України "Про автомобільний транспорт" на перевізника накладено штраф у розмірі 17 000 гривень.

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