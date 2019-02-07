Пусть метод и не лучший и не самый действенный, однако внимание к проблеме привлек – а именно это и было нужно активистам.

Польские владельцы электрокаров устроили своеобразную акцию протеста, призванную показать водителям автомобилей с ДВС, что они часто ведут себя по-хамски.

Также интересно: Новая Tesla Model 3 существенно подешевела

Около десяти электрокаров полностью заблокировали доступ ко всем бензоколонкам на одной из нескольких АЗС в небольшом городе. Несмотря на то, что акция была не слишком массовой, она все же ощутимо отразилась на местных водителях бензиновых и дизельных машин.

Организаторы акции объясняют, что таким образом они стремились привлечь внимание обычных владельцев автомобилей на то, как они блокируют места для зарядки электромобилей. По их словам, эта проблема довольно распространена – очень часто владельцы авто видят на парковке пустое место и сразу на него заезжают. При этом они совершенно не считаются с тем, что эти места оборудованы для зарядки электромобилей.

Активисты надеются, что их действия помогут другим водителям понять, насколько неправильно они ведут себя в отношении “электрокароводов”.





Стоит отметить, что многие пользователи YouTube в комментариях под опубликованным видео выражают поддержку акции. Однако есть и те, кто считает такие действия водителей электрокаров возмутительными.

Также интересно: Автомобильный газ продолжает стремительно дешеветь: уже меньше 11 гривен за литр