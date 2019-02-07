Нехай метод і не найкращий та не найдієвіший, однак увагу до проблеми привернув – а саме це й було потрібно активістам.

Польські власники електрокарів влаштували своєрідну акцію протесту, покликану показати водіям автомобілів з ДВЗ, що вони часто поводяться по-хамськи.

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Близько десяти електрокарів повністю заблокували доступ до всіх бензоколонок на одній з кількох АЗС у невеличкому місті. Незважаючи на те, що акція була не надто масовою, вона усе ж відчутно відбилась на місцевих водіях бензинових і дизельних машин.

Організатори акції пояснюють, що таким чином вони прагнули привернути увагу власників звичайних автомобілів на те, як вони блокують місця для зарядок електромобілів. За його словами, ця проблема досить поширена – дуже часто власники авто бачать на парковці пусте місце і відразу на нього заїжджають. При цьому вони абсолютно не зважають на те, що ці місця обладнані для зарядки електромобілів.

Активісти сподіваються, що їхні дії допоможуть іншим водіям зрозуміти, наскільки некоректно вони поводяться у відношенні “електрокароводів”.



Варто відзначити, що багато користувачів YouTube в коментарях під опублікованим відео висловлюють підтримку акції. Однак є й ті, хто вважає такі дії електрокарів обурливими.

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