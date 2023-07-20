20 июля через пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" проехать будет фактически невозможно.

Согласно информации, полученной от таможенных органов Республики Польша, в 11:00. 20 июля 2023 г. начнется акция протеста местных жителей г. Хелм. Они перекрывают автомобильную дорогу перед пунктом пропуска "Дорогуск" в связи с существующим запретом пропуска легковых транспортных средств в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

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По предварительным данным, забастовщики планируют пропускать в обоих направлениях по 2 автомобиля в час. Это фактически сделает невозможным движение грузовиков для въезда на таможенную территорию Украины и, соответственно, для выезда также.

Просим учитывать эту информацию при планировании маршрутов доставки грузов в Украину и обратно, и выбирать другие пункты пропуска.

Состояние накопления транспортных средств перед пунктами пропуска на государственной границе мониторится Гостаможслужбой ежедневно и отображается на специальной карте, доступной поссылке..