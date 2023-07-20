20 липня через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" проїхати буде фактично неможливо.

Згідно з інформацією, отриманою від митних органів Республіки Польща, об 11:00 год. 20 липня 2023 року розпочнеться акція протесту місцевих жителів м. Хелм. Вони перекривають автомобільну дорогу перед пунктом пропуску “Дорогуськ” у зв’язку з існуючою забороною пропуску легкових транспортних засобів в пункті пропуску “Ягодин - Дорогуськ”.

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За попередніми даними, страйкарі планують пропускати в обох напрямках по 2 автомобілі за годину. Це фактично унеможливить рух вантажівок для в’їзду на митну територію України і, відповідно, для виїзду також.

Просимо враховувати цю інформацію під час планування маршрутів доставки вантажів в Україну та у зворотньому напрямку, і обирати інші пункти пропуску.

Стан накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску на державному кордоні моніториться Держмитслужбою щоденно та відображається на спеціальній мапі, доступній за покликанням.