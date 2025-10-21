Поляки создали "Гималайский Гелендваген" с бриллиантами за $1,7 млн

Как рассказывает ТопЖир, авто является частью серии Himalaya, в которую вошло всего семь экземпляров - каждый уникальный. В коллекцию попали не только G-Class, но и Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Aston Martin DBX, Range Rover Vogue и даже Ferrari Purosangue.

По оценкам, стоимость внедорожника в таком исполнении составляет около 1,7 миллиона долларов США, то есть более 72 миллионов гривен. Mercedes-AMG G63 Himalaya получил широкий обвес, хромированные элементы, ретро-эмблемы и колесные диски с белыми боковинами - стиль “ретро-люкс” с оттенком театральной элегантности.

Внутри - настоящий образец автомобильного haute couture: крокодиловая кожа Himalaya, которую использует Hermès для сумок Birkin, белая и коричневая кожа, алькантара на потолке и многочисленные декоративные вставки ручной работы. В Carlex Design объясняют, что создавали серию, вдохновляясь “величием гор, сиянием льда и чистотой снега”. И теперь каждый из семи “Гелендвагенов” Himalaya считается уникальным - настоящим автомобильным бриллиантом.