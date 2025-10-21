Укр
Поляки створили "Гімалайський Гелендваген” із діамантами за $1,7 млн

Польська студія Carlex Design вкотре довела, що у світі автомобільної розкоші межі просто не існують. Її нове творіння — Mercedes-AMG G63 Himalaya — це справжній ювелірний витвір. У фарбі цього “Гелендвагена” використано близько кілограма справжнього алмазного пилу, змішаного з білою емаллю. Результат — кузов, який блищить, немов вершини Гімалаїв під сонцем.
Mercedes-AMG G63 Himalaya

Як розповідає ТопЖир, авто є частиною серії Himalaya, до якої увійшло лише сім екземплярів — кожен унікальний. У колекцію потрапили не лише G-Class, а й Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Aston Martin DBX, Range Rover Vogue і навіть Ferrari Purosangue.

За оцінками, вартість позашляховика в такому виконанні становить близько 1,7 мільйона доларів США, тобто понад 72 мільйони гривень. Mercedes-AMG G63 Himalaya отримав широкий обвіс, хромовані елементи, ретро-емблеми та колісні диски з білими боковинами — стиль “ретро-люкс” із відтінком театральної елегантності.

Усередині — справжній зразок автомобільного haute couture: крокодиляча шкіра Himalaya, яку використовує Hermès для сумок Birkin, біла та коричнева шкіра, алькантара на стелі й численні декоративні вставки ручної роботи. У Carlex Design пояснюють, що створювали серію, надихаючись “величчю гір, сяйвом льоду та чистотою снігу”. І тепер кожен із семи “Гелендвагенів” Himalaya вважається унікальним — справжнім автомобільним діамантом.

