Mercedes-Benz Vision Iconic: шедевр, що відкриває нову культову еру бренду

Vision Iconic стає символом переходу марки у “нову культову еру” — з акцентом на унікальність, впізнаваність і технологічну витонченість. Центральним елементом дизайну є переосмислена культова решітка радіатора, що відсилає до легендарних моделей W108, W111 та Mercedes-Benz 600 Pullman.

Читайте також: Daimler Trucks адатпує ​​​Zetros для України

Розкішна хромована рамка, скляна структура з копченого скла та контурне підсвічування створюють потужний візуальний ефект — суміш традиції та цифрової сучасності. Уперше цей дизайн з’явився на новому електричному GLC, а Vision Iconic розвиває його, додаючи підсвічену вертикальну зірку на капоті.

Світло, емоції та форма

Освітлення стало окремим дизайнерським елементом. Завдяки інтегрованим світловим сценаріям і м’якій LED-анімації решітки, шоу-кар буквально «оживає». Композицію підкреслюють мінімалістичні фари й чорне глянцеве лакофарбове покриття, яке додає глибини скульптурним лініям кузова.

Інтер’єр: поєднання ар-деко, технологій та гіпераналогової розкоші

Салон Vision Iconic — це нове бачення автомобільної елегантності. Дизайнери Mercedes-Benz поєднали класичний стиль ар-деко з передовими технологіями, створивши простір, подібний до лаунж-зони. Центральним елементом є скляна приладова панель “Zeppelin”, яка поєднує аналогові прилади з цифровими екранами, а також годинник із логотипом Mercedes-Benz, що виконує роль інтелектуального асистента.

Також цікаво: Колона автобусів з показу виставки Busworld 2025 розтягнулася на пʼять кілометрів

Обробка салону вражає: перламутрові інкрустації, полірована латунь, оксамитові сидіння темно-синього кольору, а підлога прикрашена ручною солом’яною маркетрі у стилі ар-деко. Цей інтер’єр створено не лише для керування — це місце для спокою, комфорту та насолоди від подорожі.

Інновації, що визначають майбутнє

Vision Iconic демонструє технології, які Mercedes-Benz планує поступово впроваджувати у свої серійні моделі:

Solar Paint — інноваційне фотоелектричне покриття, здатне виробляти енергію навіть під час стоянки. Залежно від умов, воно може забезпечити додатковий запас ходу до 12 000 км на рік.

Нейроморфні обчислення — система, що імітує роботу людського мозку, роблячи автономне керування у 10 разів ефективнішим і на 90% економнішим за сучасні рішення.

Автоматизоване водіння 4 рівня — майбутня система, що дозволяє повністю передати керування автомобілю на трасі, відпочити чи навіть подрімати під час поїздки.

Steer-by-Wire — електромережеве кермування без механічного зв’язку з колесами. Воно забезпечує максимальну плавність, точність і свободу для дизайнерів інтер’єру.

Мода, натхненна автомобілем

Прем’єра Vision Iconic супроводжується ексклюзивною капсульною колекцією одягу, створеною у співпраці з Шанхайським тижнем моди. Шість комплектів для чоловіків і жінок відображають кольори та геометрію шоу-кара — поєднання темно-синіх відтінків, сріблясто-золотих деталей і мотивів ар-деко.

Читайте також: Mercedes-Benz припиняє виробництво електромобіля EQB: модель зникне у 2026 році

Книга про “Нову культову еру” Mercedes-Benz

Разом із шоу-каром бренд презентував книгу “Iconic Design”, що підсумовує нову філософію дизайну Mercedes-Benz. У ній зібрані інтерв’ю з CEO Олою Келленіусом та головним дизайнером Горденом Вагенером, а також зображення шоу-кара Vision Iconic і майбутніх концептів бренду.