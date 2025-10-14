Mercedes-Benz Vision Iconic: шедевр, открывающий новую культовую эру бренда

Vision Iconic становится символом перехода марки в “новую культовую эру” - с акцентом на уникальность, узнаваемость и технологическую утонченность. Центральным элементом дизайна является переосмысленная культовая решетка радиатора, отсылающая к легендарным моделям W108, W111 и Mercedes-Benz 600 Pullman.

Роскошная хромированная рамка, стеклянная структура из копченого стекла и контурная подсветка создают мощный визуальный эффект - смесь традиции и цифровой современности. Впервые этот дизайн появился на новом электрическом GLC, а Vision Iconic развивает его, добавляя подсвеченную вертикальную звезду на капоте.

Свет, эмоции и форма

Освещение стало отдельным дизайнерским элементом. Благодаря интегрированным световым сценариям и мягкой LED-анимации решетки, шоу-кар буквально "оживает". Композицию подчеркивают минималистичные фары и черное глянцевое лакокрасочное покрытие, которое добавляет глубины скульптурным линиям кузова.

Интерьер: сочетание ар-деко, технологий и гипераналоговой роскоши

Салон Vision Iconic - это новое видение автомобильной элегантности. Дизайнеры Mercedes-Benz соединили классический стиль ар-деко с передовыми технологиями, создав пространство, подобное лаунж-зоне. Центральным элементом является стеклянная приборная панель “Zeppelin”, которая сочетает аналоговые приборы с цифровыми экранами, а также часы с логотипом Mercedes-Benz, выполняющие роль интеллектуального ассистента.

Отделка салона впечатляет: перламутровые инкрустации, полированная латунь, бархатные сиденья темно-синего цвета, а пол украшен ручной соломенной маркетри в стиле ар-деко. Этот интерьер создан не только для управления - это место для спокойствия, комфорта и наслаждения от путешествия.

Инновации, определяющие будущее

Vision Iconic демонстрирует технологии, которые Mercedes-Benz планирует постепенно внедрять в свои серийные модели:

Solar Paint - инновационное фотоэлектрическое покрытие, способное вырабатывать энергию даже во время стоянки. В зависимости от условий, оно может обеспечить дополнительный запас хода до 12 000 км в год.

Нейроморфные вычисления - система, имитирующая работу человеческого мозга, делая автономное управление в 10 раз эффективнее и на 90% экономнее современных решений.

Автоматизированное вождение 4 уровня - будущая система, позволяющая полностью передать управление автомобилю на трассе, отдохнуть или даже вздремнуть во время поездки.

Steer-by-Wire - электросетевое управление без механической связи с колесами. Оно обеспечивает максимальную плавность, точность и свободу для дизайнеров интерьера.

Мода, вдохновлена автомобилем

Премьера Vision Iconic сопровождается эксклюзивной капсульной коллекцией одежды, созданной в сотрудничестве с Шанхайской неделей моды. Шесть комплектов для мужчин и женщин отражают цвета и геометрию шоу-кара - сочетание темно-синих оттенков, серебристо-золотых деталей и мотивов ар-деко.

Книга о “Новой культовой эре” Mercedes-Benz

Вместе с шоу-каром бренд презентовал книгу “Iconic Design”, подытоживающую новую философию дизайна Mercedes-Benz. В ней собраны интервью с CEO Олой Келлениусом и главным дизайнером Горденом Вагенером, а также изображения шоу-кара Vision Iconic и будущих концептов бренда.