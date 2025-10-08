Daimler Trucks адаптирует Zetros для Украины

Daimler Trucks уже произвела и поставила в Украину более двух сотен грузовиков этой серии в различных модификациях. Заказ происходил при финансировании правительств разных стран, в т.ч. Германии и Украины, Об этом со ссылкой на различные информационные источники пишет вебпортал новостей MSN.

Сообщается, что Daimler Trucks взял заказ на производство четырехзначного количества этих военных грузовиков “для правительства в Киеве”. Компания уже произвела и поставила в Украину более 200 грузовиков этого типа.

О каких именно версиях Zetros идет речь, не сообщается, это могут быть как бортовые двухосные машины, так и трехосные, в т.ч. седельные магистральные тягачи, самосвалы (см. видео внизу). Кроме различных приводов и надстроек, они также существенно отличаются силовыми агрегатами.

Кроме защитной камуфляжной ливреи, заказчик из Украины хочет видеть полноприводный Zetros как можно более невидимым по шуму, теплу и излучению. Фото: Daimler Truck

Из сообщения следует, что заказ полноприводных машин производитель адаптирует под современные требования ведения войны: практика боевых действий в Украине показала, что концепцию техники и вооружения следует пересмотреть.

"Мы поставили перед собой главную цель – поддерживать страны НАТО в выполнении всех новых требований. Война в Украине началась как продолжение Второй мировой войны с точки зрения военных действий, а затем быстро переросла в войну с использованием беспилотников", – говорит руководитель подразделения Mercedes-Benz Special Trucks (MBS) Франциска Кусумано.

Если раньше зона боевых действий была сосредоточена вдоль линии фронта, то сейчас она простирается глубоко вглубь страны. Объекты критической инфраструктуры (топливопроводы, нефтехранилища, станции снабжения и склады материалов, энергетические предприятия) могут быть легко уничтожены беспилотниками.

И это в корне меняет военную логистику, из-за чего Украина и заказывает такое количество вездеходных машин. В техническом задании прописана адаптация грузовиков к дроновой войне, потому что "несмотря на угрозу беспилотников, поставки необходимо организовывать ежедневно, и быстрые и маневренные грузовики играют в этом определяющую роль".

Такой большой пакет грузовиков с полным приводом различных колесных версий и под условия дроновой войны Украина еще ни у кого не заказывала. Фото: Daimler Truck

Инженеры Daimler Truck уже поставили себе задачу сделать грузовики малозаметными не только визуально, но и не поддаваться на поиск по теплу, шумом и электромагнитным излучением. Впоследствии это все нужно будет тестироваться во фронтовых условиях.

"Многие новые технологии разрабатываются в Украине из-за необходимости, поскольку они там тестируются, разворачиваются и нужны. Украина стала своеобразной "Кремниевой долиной" оборонной промышленности", – объясняет Кусумано.

Вероятно, что обусловленная Украиной адаптация будет распространена и на другие заказы, поскольку Daimler Truck имеет в портфеле заказов Zetro заявку Канады, которая законтрактовала почти 1600 внедорожных грузовиков и очень внимательно изучает все рекомендации из Украины.