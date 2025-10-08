Daimler Trucks адатпує ​​​Zetros для України

Daimler Trucks вже виробила та поставила в Україну понад дві сотні вантажівок цієї серії в різних модифікаціях. Замовлення відбувалось за фінансування урядів різних країн, в т.ч. Німеччини й України, Про це з посиланням на різні інформаційні джерела пише вебпортал новин MSN.

Повідомляється, що Daimler Trucks взяв замовлення на виробництво чотиризначної кількості цих військових вантажівок “для уряду в Києві”. Компанія вже виробила та поставила в Україну понад 200 вантажівок цього типу.

Про які саме версії Zetros йде мова, не повідомляється, це можуть бути як бортові двовісні машини, так і тривісні, в т.ч. сідельні магістральні тягачі, самоскиди (див. відео внизу). Окрім різних приводів та надбудов, вони також суттєво відрізняються силовими агрегатами.

Окрім захисної камуфляжної лівреї, замовник з України хоче бачити повнопривідний Zetros якомога більше бути невидимим за шумом, теплом та випромінюванням. Фото: Daimler Truck

З повідомлення виходить, що замовлення повнопривідних машин виробник адаптує під сучасні вимоги ведення війни: практика бойових дій в Україні показала, що концепцію техніки та озброєння слід переглянути.

"Ми поставили перед собою головну мету – підтримувати країни НАТО у виконанні всіх нових вимог. Війна в Україні розпочалася як продовження Другої світової війни з точки зору воєнних дій, а потім швидко переросла у війну з використанням безпілотників", – каже керівник підрозділу Mercedes-Benz Special Trucks (MBS) Франциска Кусумано.

Якщо раніше зона бойових дій була зосереджена вздовж лінії фронту, то зараз вона простягається глибоко вглиб країни. Об'єкти критичної інфраструктури (паливопроводи, нафтосховища, станції постачання та склади матеріалів, енергетичні підприємства) можуть бути легко знищені безпілотниками.

І це докорінно змінює воєнну логістику, через що Україна й замовляє таку кількість всюдихідних машин. В технічному завданні прописана адаптація вантажівок до дронової війни, бо "попри загрозу безпілотників, постачання необхідно організовувати щодня, і швидкі та маневрові вантажівки відіграють у цьому визначальну роль".

Такий великий пакет вантажівок з повним приводом різних колісних версій та під умови дронової війни Україна ще ні в кого не замовляла. Фото: Daimler Truck

Інженери Daimler Truck вже поставили собі завдання зробити вантажівки малопомітними не тільки візуально, але й не піддаватися на пошук за теплом, шумом та електромагнітним випромінюванням. Згодом це все потрібно буде тестуватися у фронтових умовах.

"Багато нових технологій розробляються в Україні через необхідність, оскільки вони там тестуються, розгортаються та потрібні. Україна стала своєрідною "Кремнієвою долиною" оборонної промисловості", – пояснює Кусумано.

Ймовірно, що обумовлена Україною адаптація буде поширена й на інші замовлення, оскільки Daimler Truck має в портфелі замовлень Zetro заявку Канади, яка законтрактувала майже 1600 позашляхових вантажівок і дуже уважно вивчає усі рекомендації з України.