Mercedes-Benz прекращает производство электромобиля EQB: модель исчезнет в 2026 году

В прошлом году продажи Mercedes-Benz EQB в США упали на 36%, до 8 885 единиц. Для сравнения, более дорогая электрическая линейка EQE разошлась тиражом 11 660 авто.

Представитель немецкого автопроизводителя в комментарии изданию InsideEVs подтвердил: “EQB достиг конца своего запланированного жизненного цикла и поэтому не будет предлагаться в США или Канаде после 2025 модельного года”. В то же время он отметил, что электрический курс бренда продолжается, и уже готовится “крупнейшее продуктовое наступление в истории Mercedes-Benz”.

На подходе - новый GLB

По словам представителей компании, в ближайшее время Mercedes-Benz представит два новых внедорожника на базе новой платформы, впервые продемонстрированной на концепте CLA Class. Речь идет о GLA и GLB следующего поколения, прототипы которых уже проходят предсерийные испытания на дорогах общего пользования. Обе модели получат электрические варианты с большим запасом хода и современной силовой архитектурой.

Текущий EQB пока предлагался клиентам в трех модификациях:

EQB 250+ – 188 л.с., батарея 70,5 кВт-ч, запас хода до 402 км.

EQB 300 4MATIC – 228 л.с., 390 Нм, запас хода 330 км.

EQB 350 4MATIC – 292 л.с., 519 Нм, запас хода около 332 км.

Стоимость EQB в США стартовала от 53 050 долларов, а полноприводные версии стоили более 57 тысяч.

Что дальше

Mercedes-Benz планирует постепенно обновить всю электрическую линейку EQ, объединив ее с традиционными моделями под единым индексом. То есть, вместо отдельных “EQ-моделей” (EQB, EQE, EQS) в будущем покупатели увидят знакомые обозначения GLB, GLC, E-Class - но с электрическими версиями. Таким образом, EQB станет последней моделью первой волны электромобилей Mercedes-Benz, уступая место новому поколению более эффективных и технологичных SUV.