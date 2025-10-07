Mercedes-Benz припиняє виробництво електромобіля EQB: модель зникне у 2026 році

Минулого року продажі Mercedes-Benz EQB у США впали на 36%, до 8 885 одиниць. Для порівняння, дорожча електрична лінійка EQE розійшлася тиражем 11 660 авто.

Речник німецького автовиробника у коментарі виданню InsideEVs підтвердив: “EQB досяг кінця свого запланованого життєвого циклу і тому не пропонуватиметься в США чи Канаді після 2025 модельного року”. Водночас він наголосив, що електричний курс бренду триває, і вже готується “найбільший продуктовий наступ в історії Mercedes-Benz”.

На підході — новий GLB

За словами представників компанії, найближчим часом Mercedes-Benz представить два нові позашляховики на базі нової платформи, вперше продемонстрованої на концепті CLA Class. Йдеться про GLA та GLB наступного покоління, прототипи яких вже проходять передсерійні випробування на дорогах загального користування. Обидві моделі отримають електричні варіанти з більшим запасом ходу та сучаснішою силовою архітектурою.

Поточний EQB наразі пропонувався клієнтам у трьох модифікаціях:

EQB 250+ – 188 к.с., батарея 70,5 кВт-год, запас ходу до 402 км.

EQB 300 4MATIC – 228 к.с., 390 Нм, запас ходу 330 км.

EQB 350 4MATIC – 292 к.с., 519 Нм, запас ходу близько 332 км.

Вартість EQB у США стартувала від 53 050 доларів, а повнопривідні версії коштували понад 57 тисяч.

Що далі

Mercedes-Benz планує поступово оновити всю електричну лінійку EQ, об’єднавши її з традиційними моделями під єдиним індексом. Тобто, замість окремих “EQ-моделей” (EQB, EQE, EQS) у майбутньому покупці побачать знайомі позначення GLB, GLC, E-Class — але з електричними версіями. Таким чином, EQB стане останньою моделлю першої хвилі електромобілів Mercedes-Benz, поступаючись місцем новому поколінню більш ефективних і технологічних SUV.