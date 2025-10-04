Секретну колекцію з 42 рідкісних автомобілів продадуть на аукціоні RM Sotheby's

У Швейцарії виявили колекцію екзотичних автомобілів, котрі є справжньою мрією для сотень тисяч автофанатів. Блогер Кріс Гарріс розповів про не неї детальніше у відео на YouTube-каналі RM Sotheby's.

Невідомий власник колекції явно є прихильником Ferrari — з 42 машин 33 належать італійському бренду. Найцінніший лот — Ferrari 333 SP 1998 року, оцінений у 5,5–6,5 млн доларів. Таких болідів випустили лише 40 екземплярів, що пояснює його вартість.

Окрім нього, виставлені й інші унікальні Ferrari:

FXX-K Evo — очікувана ціна близько 5,5 млн $;

FXX Evo — близько 4,65 млн $;

599 XX — приблизно 3,5 млн $;

LaFerrari Aperta 2017 року — 5,5 млн $;

Daytona SP3, F40, 812 Competizione A та інші культові дорожні моделі італійського автовиробника.

Вона також налічує й інші автомобілі, як от кілька шедеврів від Pagani, зокрема Huayra Roadster BC у глянцевому синьому кольорі Francia з орієнтовною вартістю від 4 до 4,4 мільйона доларів, абсолютно нова Pagani Utopia та не менш приваблива Huayra R – одна з 30 існуючих у світі.

Справжньою окрасою Bugatti Chiron Super Sport 2023 року випуску, обтягнутий блакитним вуглецевим волокном, завдяки чому автомобіль виглядає майже вирізьбленим із сапфіру. Він має пробіг в 516 км та може принести власнику близько 4,4 мільйона доларів.

Наостанок, колекцію також доповнюють Lamborghini Sian FKP 37, Mercedes-AMG GT2 Pro, Bentley Continental GT3-R та Lamborghini Huracan Technica 60th Anniversary Edition.

Продаж такої колекції — рідкісна подія на ринку, адже більшість автомобілів у ній — лімітовані або трекові моделі, які майже ніколи не потрапляють у вільний продаж. Для колекціонерів це унікальний шанс придбати одразу кілька з найцінніших Ferrari, Pagani й Bugatti.