McLaren протестувала свій найпотужніший гіперкар W1 в Сільверстоуні

Carscoops повідомляє, що на кадрах зображено прототип W1, відомий під індексом VP1532. Він має темно-фіолетове та чорне забарвлення з акцентами з вуглецевого волокна. Візуально автомобіль відрізняється масивним заднім антикрилом, агресивним дизайном і майже повною відсутністю камуфляжу. За кермом під час випробувань перебував тест-пілот Гарет Хауелл.

За словами McLaren, W1 випробовують на одних з найвимогливіших трас світу. Це цілком очікувано, оскільки бренд хоче вийти переможцем у новому розділі “війн гіперкарів". Коли компанія вперше оголосила про це, вона заявила, що поставки гіперкара клієнтам розпочнуться на початку 2026 року. Однак з того часу вона не надала жодної додаткової інформації.

Потужність і технології

Що стосується продуктивності, McLaren W1 оснащений 4,0-літровим V8 з подвійним турбонаддувом у поєднанні з електромотором, що разом видають 1258 к.с. і 1340 Нм крутного моменту. Такі характеристики дозволяють W1 розганятися до 100 км/год за 2,7 секунди та до 200 км/год — всього за 5,8 секунди.

Фактично, новинка суттєво швидша за попередника McLaren P1 і є одним із найпотужніших гіперкарів сучасності. Ці цифри самі по собі вражають, але ще більше дивує той факт, що увесь крутний момент передається лише на задні колеса. Для наочності, головний конкурент W1 – Ferrari F80, розподіляє свою потужність на всі чотири колеса.

Конкуренти

Вихід McLaren W1 може серйозно змінити розклад сил у сегменті гіперкарів. W1 може стати гідним наступником P1 і водночас загрозою для конкурентів на кшталт Ferrari, Aston Martin чи Bugatti. Для компанії McLaren це шанс знову заявити про себе як про бренд, здатний створювати культові інноваційні моделі.