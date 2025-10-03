McLaren протестировала свой самый мощный гиперкар W1 в Сильверстоуне

Carscoops сообщает, что на кадрах изображен прототип W1, известный под индексом VP1532. Он имеет темно-фиолетовую и черную окраску с акцентами из углеродного волокна. Визуально автомобиль отличается массивным задним антикрылом, агрессивным дизайном и почти полным отсутствием камуфляжа. За рулем во время испытаний находился тест-пилот Гарет Хауэлл.

По словам McLaren, W1 испытывают на одних из самых требовательных трасс мира. Это вполне ожидаемо, поскольку бренд хочет выйти победителем в новом разделе “войн гиперкаров”. Когда компания впервые объявила об этом, она заявила, что поставки гиперкара клиентам начнутся в начале 2026 года. Однако с тех пор она не предоставила никакой дополнительной информации.

Мощность и технологии

Что касается производительности, McLaren W1 оснащен 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом в сочетании с электромотором, что вместе выдают 1258 л.с. и 1340 Нм крутящего момента. Такие характеристики позволяют W1 разгоняться до 100 км/ч за 2,7 секунды и до 200 км/ч - всего за 5,8 секунды.

Фактически, новинка существенно быстрее предшественника McLaren P1 и является одним из самых мощных гиперкаров современности. Эти цифры сами по себе впечатляют, но еще больше удивляет тот факт, что весь крутящий момент передается только на задние колеса. Для наглядности, главный конкурент W1 – Ferrari F80, распределяет свою мощность на все четыре колеса.

Конкуренты

Выход McLaren W1 может серьезно изменить расклад сил в сегменте гиперкаров. W1 может стать достойным преемником P1 и одновременно угрозой для конкурентов вроде Ferrari, Aston Martin или Bugatti. Для компании McLaren это шанс снова заявить о себе как о бренде, способен создавать культовые инновационные модели.