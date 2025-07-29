McLaren F1 1997 года выставили на аукцион за "скромные" 23 млн долларов

Как рассказывает Autoevolution, когда этот спорткар продавался новым в 1992 году, за него просили около 540 000 фунтов. С учетом инфляции сейчас это составило бы чуть меньше 1 430 000 фунтов стерлингов, или почти 1 920 000 долларов по текущему курсу обмена. Теперь эксперты RM Sotheby's оценили его в $23 000 000, поскольку автомобиль имеет 10 460 километров пробега.

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Кроме того, его первым владельцем был Ларри Эллисон – один из основателей корпорации Oracle. Этот F1 имеет номер шасси 062 и является 53 из 106 единиц, изготовленных на заводе McLaren Cars в Уокинге. В США его экспортировала компания Ameritech, что бесспорно добавляет машине стоимости, ведь всего она завезла семь McLaren F1 и переделала их в соответствии с федеральными нормами.

Впоследствии этот экземпляр был продан второму владельцу в 2005 году и выставлен на аукцион в 2010, где он нашел своего нынешнего владельца. После этого спорткар ненадолго вернулся в Уокинг для обслуживания, модернизации системы кондиционирования воздуха и новых радиаторов в рамках подготовки к туру 20-й годовщины McLaren F1 в 2012 году.

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Десять лет спустя его механическая коробка передач была переоборудована. Во время технического обслуживания в октябре 2023 года также были установлены новые свечи зажигания, шины и проведены некоторые ремонтные работы с топливным баком. Интересным и уникальным этот F1 делает то, что он может стать самым дорогим экземпляром за всю историю модели. Сейчас это звание все еще держится за машиной с шасси 029 1995 года выпуска, ушедшей с молотка аукциона Gooding & Company за 20 465 000 долларов.