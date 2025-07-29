McLaren F1 1997 року виставили на аукціон за “скромні” 23 млн доларів

Як розповідає Autoevolution, коли цей спорткар продавався новим у 1992 році, за нього просили близько 540 000 фунтів. З урахуванням інфляції наразі це становило б трохи менше ніж 1 430 000 фунтів стерлінгів, або майже 1 920 000 доларів за поточним курсом обміну. Тепер експерти RM Sotheby's оцінили його у $23 000 000, оскільки автомобіль має 10 460 кілометрів пробігу.

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Крім того, його першим власником був Ларрі Еллісон – один з засновників корпорації Oracle. Цей F1 має номер шасі 062 і є 53 зі 106 одиниць, виготовлених на заводі McLaren Cars у Вокінгу. В США його експортувала компанія Ameritech, що безперечно додає автівці вартості, адже всього вона завезла сім McLaren F1 й переробила їх відповідно до федеральних норм.

Згодом цей екземпляр був проданий другому власнику у 2005 році й виставлений на аукціон у 2010, де він знайшов свого нинішнього власника. Після цього спорткар ненадовго повернувся до Вокінга для обслуговування, модернізації системи кондиціонування повітря та нових радіаторів у рамках підготовки до туру 20-ї річниці McLaren F1 у 2012 році.

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Десять років потому його механічну коробку передач було переобладнано. Під час технічного обслуговування у жовтні 2023 року також було встановлено нові свічки запалювання, шини та проведено деякі ремонтні роботи з паливним баком. Цікавим і унікальним цей F1 робить те, що він може стати найдорожчим екземпляром за всю історію моделі. Наразі це звання все ще тримається за автівкою з шасі 029 1995 року випуску, що пішла з молотка аукціону Gooding & Company за 20 465 000 доларів.