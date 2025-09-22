Mercedes-Benz 190E Айртона Сенни виставили на продаж: яка ціна

Як пише Carscoops, Mercedes-Benz 190E W201 створювався як еквівалент оригінальному BMW M3. Наразі збережені екземпляри продаються за ціною близько 30 000 доларів, однак цей автомобіль, що наразі продається на аукціоні RM Sotheby’s, може обійтись новому власнику в 10 разів дорожче. Все тому, що колись він належав Айртону Сенні.

Седан кольору “Smoke Silver” був придбаний культовим гонщиком в 1985 році, коли той жив у Великій Британії. Він ознайомився з характером цього спортивного компактного автомобіля, беручи участь у Гонці чемпіонів на відкритті сучасної траси Нюрбургринг у 1984 році. В тому заїзді бразилець перетнув фініш першим.

Повідомляється, що Сенна проїхав на своєму Mercedes-AMG близько 40 000 кілометрів, перш ніж продати його. Експерти RM Sotheby's зазначають, що пілот неохоче пішов на цей крок, але був змушений, адже готувався до переходу в McLaren. Наразі пробіг у цього екземпляра на одометрі становить 248 325 кілометрів, а сам він перебуває в Австралії. Поточний власник придбав його в 1996 році.

Попри пробіг, автомобіль має охайний стан та зберіг оригінальний 2,3-літровий рядний чотирициліндровий двигун, розроблений Cosworth на 188 кінських сил, що поєднаний з п’ятиступеневою механічною КПП.

Також до нього додається оригінальний реєстраційний документ, у якому власником є Сенна, а також підпис Ніккі Лауди в моторному відсіку – приємна бонусна деталь, додана у 2016 році на Гран-прі Австралії. Наразі RM Sotheby's оцінює його у 250 000 фунтів стерлінгів (близько 310 000 доларів), хоча фінальна вартість може бути іншою.