Mercedes-Benz готує компактний G-Class: що про нього відомо

Як повідомляє Autocar, новий позашляховик Mercedes-Benz з’явиться протягом наступних двох років і знаменуватиме запуск нової лінійки моделей бренду. Вірогідно, німецький автовиробник перетворить G-клас на окремий суббренд, так само як Jaguar-Land Rover зробила з Range Rover.

Читайте також: Якими будуть нові електричні фургони Mercedes-Benz: фото

Виступаючи на Мюнхенському автосалоні, генеральний директор Mercedes Ола Калленіус заявив, що тестові прототипи з'являться на дорогах вже дуже скоро. Також було оприлюднено попередній знімок задньої частини нової моделі. Крім того, технічний керівник бренду Маркус Шефер підтвердив, що компактний G-Class використовуватиме унікальну рамну архітектуру.

“G — це дуже особливий, автентичний автомобіль, і Mini G має бути автентичним. Тому я не можу взяти лише платформу, я не можу взяти існуючу платформу — я маю створити свою власну. Це абсолютно нова розробка”, — додав він. Шефер також розповів, що Mini G використовуватиме значну кількість унікальних. До них належить більшість кузовних деталей моделі.

Також цікаво: В серію Mercedes-Benz GenH2 піде не раніше 2030-го

Він додав: “З часом, просто дивлячись на можливості автомобіля та його потреби, я дійшов висновку, що все має бути унікальним, і вся верхня частина кузова, і все інше. Тож ми витратили багато часу на налаштування цього автомобіля, і з часом почали розробляти так багато унікальних компонентів, щоб переконатися, що це дуже гарний автомобіль і дуже потужний”. Водночас Шефер відмовився коментувати запитання журналістів щодо силових агрегатів нового позашляховика. Джерела Autocar всередині компанії повідомили, що компактний G-Class буде повністю електричним.