Mercedes-Benz готовит компактный G-Class: что о нем известно

Как сообщает Autocar, новый внедорожник Mercedes-Benz появится в течение следующих двух лет и будет знаменовать запуск новой линейки моделей бренда. Вероятно, немецкий автопроизводитель превратит G-класс в отдельный суббренд, так же как Jaguar-Land Rover сделала с Range Rover.

Читайте также: Какими будут новые электрические фургоны Mercedes-Benz: фото

Выступая на Мюнхенском автосалоне, генеральный директор Mercedes Ола Каллениус заявил, что тестовые прототипы появятся на дорогах уже очень скоро. Также был обнародован предварительный снимок задней части новой модели. Кроме того, технический руководитель бренда Маркус Шефер подтвердил, что компактный G-Class будет использовать уникальную рамную архитектуру.

“G - это очень особенный, аутентичный автомобиль, и Mini G должен быть аутентичным. Поэтому я не могу взять только платформу, я не могу взять существующую платформу - я должен создать свою собственную. Это совершенно новая разработка”, - добавил он. Шефер также рассказал, что Mini G будет использовать значительное количество уникальных. К ним относится большинство кузовных деталей модели.

Также интересно: В серию Mercedes-Benz GenH2 пойдет не раньше 2030-го

Он добавил: “Со временем, просто глядя на возможности автомобиля и его потребности, я пришел к выводу, что все должно быть уникальным, и вся верхняя часть кузова, и все остальное. Поэтому мы потратили много времени на настройку этого автомобиля, и со временем начали разрабатывать так много уникальных компонентов, чтобы убедиться, что это очень хороший автомобиль и очень мощный”. В то же время Шефер отказался комментировать вопросы журналистов относительно силовых агрегатов нового внедорожника. Источники Autocar внутри компании сообщили, что компактный G-Class будет полностью электрическим.