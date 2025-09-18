В серию Mercedes-Benz GenH2 пойдет не раньше 2030-го

После критических зимних температур тестировались четыре прототипа следующего поколения грузовиков Mercedes-Benz GenH2. О результатах тестирований на сложных горных перевалах высотой от 600 до 2478 метров рассказывает в своем пресс-релизе Daimler Truck.

Условия для испытаний в регионе Вале были как по заказу: тамошние дороги на перевале стали хорошим исследовательским участком. Сочетание высоких летних температур в более 35 градусов Цельсия и разреженного горного воздуха на сложных профилях маршрутов подвело транспортные средства к пределу их возможностей в производительности охлаждения и терморегуляции.

Разработчики проверяли работу техники в этих экстремальных условиях и получали ценную информацию для дальнейшей адаптации использования этих транспортных средств в повседневной эксплуатации.

Фото: Daimler Truck

В течение нескольких недель было протестировано поведение и динамику вождения, производительность электрической трансмиссии, терморегуляцию и взаимодействие между топливными элементами, аккумулятором и системой бака при реальных пиковых нагрузках.

Особое внимание обратили на цифровую систему помощи Predictive Powertrain Control (PPC) для грузовиков на топливных элементах и ее дальнейшее совершенствование. Эти опыты оказались очень ценными, поскольку географически обоснованные данные маршрута помогают системе распознавать будущие подъемы на несколько километров вперед.

Таким образом это облегчает транспортным средствам проактивно преодолевать градиенты и, соответственно, оптимизировать подачу мощности. Затем топливный элемент со временем увеличивает свою производительность, заряжает высоковольтный аккумулятор при необходимости и обеспечивает достаточную мощность для подъемов с максимально возможной эффективностью – даже на сложных горных перевалах Альп.

Фото: Daimler Truck

Грузовики на топливных элементах заправлялись жидким водородом с помощью мобильной станции заправки водородом от Air Products (стандарт sLH2), которая была установлена на испытательной базе в Вейлис во время испытаний.

За несколько недель испытательные автомобили преодолели более 10 000 километров и поднялись до чрезмерных высот с разреженным воздухом, что подтверждает передовые возможности и производительность грузовиков на топливных элементах следующего поколения.

Фото: Daimler Truck

В экстремальных испытаниях все системы продемонстрировали стабильную и надежную работу даже в сложных условиях Альп. Полученные данные непосредственно используются для дальнейшего развития и приближают автомобили на шаг к зрелости серийного производства

Следующим шагом будет производство на заводе Mercedes-Benz в Верти (Германия) небольшой серии из ста уже усовершенствованных по результатам испытаний магистральных тягачей. Реальная эксплуатация у различных клиентов запланирована на конец 2026 года, а серийное производство грузовиков на водородном топливе с акцентом на Европу запланировано на начало 2030-х годов.

Фото: Daimler Truck