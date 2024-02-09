Два патриарха машиностроения Daimler Truck и Linde Engineering выводят на рынок совместно разработанную более экономичную и дешевую технологию заправки переохлажденным жидким водородом sLH2.

По сравнению с газообразным водородом переохлажденный жидкий водород (sLH2) обеспечивает более высокую плотность хранения, больший радиус действия, быструю заправку, более низкие расходы и превосходную энергоэффективность. Это - если коротко, хотя на самом деле к такому решению шли долго.

По результатам такого решения Daimler Truck и Linde Engineering стремятся создать sLH2 как общий стандарт заправки для грузовиков, работающих на водородном двигателе. Там считают, что эта технология не должна быть коммерчески засекречена, ее стоит сделать открытой и, главное, доступной для всех заинтересованных сторон через стандарт ISO.

Читайте также Daimler выпустил беспилотные грузовики на дороги

Первая общественная заправочная станция sLH2 торжественно открыта в Верт-на-Рейне, Германия. На начальном этапе она с середины 2024 года будет доступна выбранным клиентами логистики для тестовых испытаний магистральных тягачей Mercedes-Benz GenH2 Truck с грузовыми полуприцепами.

"Для транспорта с нулевым выбросом нужны три фактора: правильные электрические и водородные транспортные средства, необходимая сеть инфраструктуры и паритет затрат для ZEV по сравнению с дизельными грузовики. Что касается водородной инфраструктуры, то сегодня мы достигли важной вехи: с sLH2 заправка водородом становится такой же удобной, как сегодня заправка дизелем. Чтобы заправить наш грузовик Mercedes-Benz GenH2 Truck на пробег более 1000 километров, нужно примерно 10–15 минут", – поделился выводами член правления Daimler Truck AG, ответственный за технологию грузовиков Андреас Горбах.

Сейчас можно констатировать: две ведущие промышленные компании достигли важного инфраструктурного прорыва на пути к декарбонизации транспорта с помощью водорода. За последние несколько лет инженеры обеих компаний совместно разработали sLH2, новый процесс обработки переохлажденного жидкого водорода.

"Переохлажденный жидкий водород значительно повышает эффективность систем заправки водородом. Эти и другие преимущества делают sLH2 практичной альтернативой дизельному топливу, он не выделяет выбросов CO 2 в секторе тяжелых автомобилей. Технология, которую мы разработали вместе с Daimler Truck, поможет проложить путь к развитию надежной сети заправок, которая является важной для обеспечения движения транспортных средств и сохранения цепей поставок", – сообщил исполнительный вице-президент Linde plc и генеральный директор Linde Engineering Юрген Новицки.

Читайте также Украинцы из Люксембурга привезли в Харьковскую область "скорые" Mercedes-Benz Sprinter

Для 40-тонного тяжелого грузовика, который заправляет 80 кг жидкого водорода на расстояние 1000 километров и более, заправка занимает около десяти-пятнадцати минут. Также новая технология sLH 2 снижает необходимые инвестиции для водородной заправочной станции в два-три раза, а эксплуатационные расходы – в пять-шесть раз. Сегодня жидкий водород можно надежно поставлять по всей Европе.

По сравнению с обычной технологией заправки жидким водородом (LH 2 ), в новом процессе используется новый инновационный насос для повышения давления жидкого водорода. С помощью этого метода водород становится переохлажденным жидким водородом (sLH 2 ). Водород в таком состоянии способствует очень надежному процессу заправки, сводит к минимуму потери энергии во время заправки.

Мощность заправки увеличена до нового уровня. Пилотная АЗС имеет производительность 400 кг жидкого водорода в час. По сравнению с обычными концепциями заправка жидким или газообразным водородом sLH 2 значительно проще, имеет повышенную производительность.

Читайте также Поляки передали в Днепропетровскую область школьные автобусы Mercedes-Benz с телевизорами

Для установления общего стандарта заправки грузовиков, работающих на водородном двигателе, эта технология уже открыта и доступна для всех заинтересованных сторон через стандарт ISO.

Жидкий водород обеспечивает запас хода 1000 километров и более. Mercedes-Benz GenH 2 Truck, как и обычные дизельные грузовики, разработан для гибких и сложных перевозок на дальние расстояния. В сентябре 2023 года прототип грузовика Mercedes-Benz GenH2 Truck, одобренный для дорог общего пользования, завершил пробег Daimler Truck #HydrogenRecordRun, преодолев 1047 км дистанции на одной заправке 80 кг жидкого водорода. Компания стремится представить серийную версию грузовика на топливных элементах во второй половине десятилетия.

Ожидается, что с середины 2024 года пять компаний примут участие в начальных испытаниях грузовика Mercedes-Benz GenH2, чтобы получить первый опыт транспортировки на большие расстояния без выбросов CO 2 . Тягачи с полуприцепами будут использоваться для различных дальних перевозок на определенных маршрутах в Германии, и они будут заправляться на открытых общественных заправочных станциях sLH2 в Верт-на-Рейне и на заправочных станциях в районе Дуйсбурга.

Таким образом, Daimler Truck и его компании-партнеры создают проект-маяк, чтобы продемонстрировать, что декарбонизированные перевозки с помощью грузовиков на водороде, возможны уже сегодня. Однако, чтобы трансформация была успешной, в ближайшие годы необходимо будет обеспечить развитие международной инфраструктуры заправки и достаточных запасов зеленого жидкого водорода.

Пилотная станция sLH2 в Верт-на-Рейне заправляет прототип грузовика Mercedes-Benz GenH2. Фото: Daimler Truck