Daimler приступил к тестированию беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования.

Автоконцерн Daimler приступил к тестированию своих беспилотных грузовиков с четвертым уровнем автономности (то есть полностью автономных в большинстве ситуаций) на дорогах общего пользования в штате Вирджиния. Об этом пишет EnGadget со ссылкой на сообщение компании.

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Главная цель испытаний – проверка технологии автопилота, которая должна разрешить грузовикам ездить как в обычных, так и в сложных погодных условиях. Например, во время дождя или тумана.

Тестирование будет проводиться до конца 2019 года – во время поездок по дорогам общего пользования в салоне грузовика будет находиться водитель безопасности, а на пассажирском сидении – инженер компании.

В ходе испытаний фуры будут ездить с пустым кузовом. Даже если тестирование пройдет успешно, небольшая вероятность того, что беспилотники Daimler в ближайшее время начнут перевозить грузы, отмечает издание. Главная задача – протестировать технологию и определить, насколько она готова к коммерческому использованию.

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