Daimler приступив до тестування безпілотних вантажівок на дорогах загального користування.

Автоконцерн Daimler приступив до тестування своїх безпілотних вантажівок з четвертим рівнем автономності (тобто повністю автономних в більшості ситуацій) на дорогах загального користування в штаті Вірджинія. Про це пише EnGadget з посиланням на повідомлення компанії.

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Головна мета випробувань - перевірка технології автопілота, яка повинна дозволити вантажівкам їздити як в звичайних, так і в складних погодних умовах. Наприклад, під час дощу або туману.

Тестування буде проводитися до кінця 2019 року - під час поїздок по дорогах загального користування в салоні вантажівки буде знаходитися водій безпеки, а на пасажирському сидінні - інженер компанії.

В ході випробувань фури будуть їздити з порожнім кузовом. Навіть якщо тестування пройде успішно, невелика ймовірність того, що безпілотники Daimler найближчим часом почнуть перевозити вантажі, відзначає видання. Головне завдання - протестувати технологію і визначити, наскільки вона готова до комерційного використання.

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