Два патріархи машинобудування Daimler Truck і Linde Engineering виводять на ринок спільно розроблену більш економічну та дешевшу технологію заправки переохолодженим рідким воднем sLH2.

У порівнянні з газоподібним воднем переохолоджений рідкий водень (sLH2) забезпечує вищу щільність зберігання, більший радіус дії, швидшу заправку, нижчі витрати та чудову енергоефективність. Це - якщо коротко, хоча насправді до такого рішення шли довго.

За результатами цього рішення Daimler Truck і Linde Engineering прагнуть створити sLH2 як загальний стандарт заправки для вантажівок, що працюють на водневому двигуні. Там вважають, що ця технологія не повинна бути комерційно засекречена, її варто зробити відкритою і, головне, доступною для всіх зацікавлених сторін через стандарт ISO.

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Першу громадську заправну станцію sLH2 урочисто відкрито у Верт-на-Рейні, Німеччина. На початковому етапі вона із середини 2024 року буде доступна обраним клієнтами логістики для тестових випробувань магістральних тягачів Mercedes-Benz GenH2 Truck з вантажними напівпричепами.

"Для транспорту з нульовим викидом потрібні три фактори: правильні електричні та водневі транспортні засоби, необхідна мережа інфраструктури та паритет витрат для ZEV порівняно з дизельними вантажівки. Що стосується водневої інфраструктури, то сьогодні ми досягли важливої віхи: з sLH2 заправка воднем стає такою ж зручною, як сьогодні заправка дизелем. Щоб заправити нашу вантажівку Mercedes-Benz GenH2 Truck на пробіг понад 1000 кілометрів, потрібно приблизно 10–15 хвилин", – поділився висновками член правління Daimler Truck AG, відповідальний за технологію вантажівок Андреас Горбах.

Нині можна констатувати: дві провідні промислові компанії досягли важливого інфраструктурного прориву на шляху до декарбонізації транспорту за допомогою водню. За останні кілька років інженери обох компаній спільно розробили sLH2, новий процес обробки переохолодженого рідкого водню.

"Переохолоджений рідкий водень значно підвищує ефективність систем заправки воднем. Ці та інші переваги роблять sLH2 практичною альтернативою дизельному пальному, він не виділяє викидів CO 2 у секторі важких автомобілів. Технологія, яку ми розробили разом з Daimler Truck, допоможе прокласти шлях до розвитку надійної мережі заправок, яка є важливою для забезпечення руху транспортних засобів і збереження ланцюгів постачання", – повідомив виконавчий віцепрезидент Linde plc і генеральний директор Linde Engineering Юрген Новіцькі.

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Для 40-тонної важкої вантажівки, яка заправляє 80 кг рідкого водню на відстань 1000 кілометрів і більше, заправка займає близько десяти-п’ятнадцяти хвилин. Також нова технологія sLH 2 знижує необхідні інвестиції для водневої заправної станції у два-три рази, а експлуатаційні витрати - у п'ять-шість разів. Сьогодні рідкий водень можна надійно постачати по всій Європі.

У порівнянні зі звичайною технологією заправки рідким воднем (LH 2 ), у новому процесі використовується новий інноваційний насос для підвищення тиску рідкого водню. За допомогою цього методу водень стає переохолодженим рідким воднем (sLH 2 ). Водень у такому стані сприяє дуже надійному процесу заправки, зводить до мінімуму втрати енергії під час заправки.

Потужність заправки збільшено до нового рівня. Пілотна АЗС має продуктивність 400 кг рідкого водню на годину. У порівнянні зі звичайними концепціями заправка рідким або газоподібним воднем sLH 2 значно простіша, має підвищену продуктивність.

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Задля встановлення загального стандарту заправки вантажівок, що працюють на водневому двигуні, ця технологія вже відкрита і доступна для всіх зацікавлених сторін через стандарт ISO.

Рідкий водень забезпечує запас ходу 1000 кілометрів і більше. Mercedes-Benz GenH 2 Truck, як і звичайні дизельні вантажівки, розроблений для гнучких і складних перевезень на далекі відстані. У вересні 2023 року прототип вантажівки Mercedes-Benz GenH2 Truck, схвалений для доріг загального користування, завершив пробіг Daimler Truck #HydrogenRecordRun, подолавши 1047 км дистанції на одній заправці 80 кг рідкого водню. Компанія прагне представити серійну версію вантажівки на паливних елементах у другій половині десятиліття.

Очікується, що з середини 2024 року п’ять компаній візьмуть участь у початкових випробуваннях вантажівки Mercedes-Benz GenH2, щоб отримати перший досвід транспортування на великі відстані без викидів CO 2 . Тягачі з напівпричепами будуть використовуватися для різних далеких перевезень на певних маршрутах у Німеччині, і вони будуть заправлятися на відкритих громадських заправних станціях sLH2 у Верт-на-Рейні та на заправних станціях у районі Дуйсбурга.

Таким чином, Daimler Truck і його компанії-партнери створюють проект-маяк, щоб продемонструвати, що декарбонізовані перевезення за допомогою вантажівок на водні, можливі вже сьогодні. Однак, щоб трансформація була успішною, у найближчі роки необхідно буде забезпечити розбудову міжнародної інфраструктури заправки та достатніх запасів зеленого рідкого водню.

Пілотна станція sLH2 у Верт-на-Рейні заправляє прототип вантажівки Mercedes-Benz GenH2. Фото: Daimler Truck