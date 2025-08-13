Кто покупает электрический тягач eActros 600 в Европе

Магистральный тягач eActros 600 активно используется как на различных логистических операциях на классических перевозках на дальние расстояния, так и на сложных специальных транспортных задачах от Германии до Норвегии и Италии, от Франции до Румынии. Об этом говорится в пресс-релизе Daimler Truck AG.

Продажи во втором квартале 2025 года обеспечили Mercedes-Benz Trucks передовые позиции в Европе в сегменте тяжелых грузовиков с нулевым уровнем выбросов.

Читайте также Как вел себя eActros 600 на краю земли: турне на далекий север

В июле ведущий поставщик транспортных и контрактных логистических услуг немецкая компания Logistik Schmitt получила первые пять из 23 заказанных грузовиков eActros 600.

В этом же месяце экспедиторская компания Simon Loos Logistik начала эксплуатацию своих первых двух грузовиков eActros 600. Машины доставляют товары в сеть дисконтных магазинов Lidl в Нидерландах. Ранее Simon Loos использовал грузовики eActros 300 на маршрутах до 300 километров. С новым eActros 600 диапазон применения расширен до расстояний в 500 километров.

Запас хода тягачей Mercedes-Benz eActros 600 4x2 определяется относительно буксировочной массы 40 тонн. Фото: Daimler Truck AG

Также в июле логистическая компания VM-Milktrans и ее дочерняя компания Sovedo Logistics из Бельгии получили первые два из шести грузовиков Mercedes-Benz eActros 600. Машин работают на доставке молока. Кстати, эта Группа по сбору молока стала первым клиентом в Бельгии, который воспользовался электрическим флагманом Mercedes-Benz Trucks.

В Австрии семейная компания Friedl, специализирующаяся на транспортных решениях с контролируемой температурой, получила в июле свой первый полностью электрический eActros 600. Магистральный тягач с рефрижераторным полуприцепом используется для перевозок на дальние расстояния.

Читайте также Электрический грузовик Mercedes-Benz eActros 600 проедет 1000 километров в день

Французская компания Transports Derocq из северной части страны в июле выпустила на линию свой первый eActros 600. Эта семейная компания также специализируется на рефрижераторных грузах и вступает в новый этап устойчивой мобильности с полностью электрическим грузовиком.

Не остались в стороне и перевозчики из Великобритании. Транспортная компания Hived по доставке посылок расширила в июле свой полностью электрический парк двумя из девяти заказанных автомобилей eActros 600. Грузовики используются в сети средней протяженности по всей Великобритании.

Напомним, отгрузки клиентам eActros 600 начались в декабре 2024 года. Ее популярность у перевозчиков за короткое время стала очевидной. Во-первых, здесь высокая емкость аккумулятора в более 600 киловатт-часов – отсюда и обозначение модели цифровым индексом 600.

Читайте также Водитель Mercedes-Benz eActros 600 под завязку затарился пивом и три ночи гонял по улицам Мюнхена

Во-вторых, здесь новый, особо эффективный электрический ведущий мост, обеспечивающий запас хода в 500 километров без промежуточной зарядки. eActros 600 имеет три аккумуляторных блока, каждый емкостью 207 кВт-ч. Они предлагают общую установленную емкость 621 кВт-ч.