Хто купує електричний тягач eActros 600 в Європі

Магістральний тягач eActros 600 активно використовується як на різноманітних логістичних операціях на класичних перевезеннях на далекі відстані, так і на складних спеціальних транспортних завданнях від Німеччини до Норвегії та Італії, від Франції до Румунії. Про це йдеться в пресрелізі Daimler Truck AG.

Продажі упродовж другого кварталу 2025 року забезпечили Mercedes-Benz Trucks передові позиції у Європі в сегменті важких вантажівок з нульовим рівнем викидів.

У липні провідний постачальник транспортних та контрактних логістичних послуг німецька компанія Logistik Schmitt отримала перші п'ять із 23 замовлених вантажівок eActros 600.

Цього ж місяця експедиторська компанія Simon Loos Logistik почала експлуатацію своїх перших двох вантажівок eActros 600. Машини доставляють товари до мережі дисконтних магазинів Lidl у Нідерландах. Раніше Simon Loos використовував вантажівки eActros 300 на маршрутах до 300 кілометрів. З новим eActros 600 діапазон застосування розширено до відстаней в 500 кілометрів.

Запас ходу тягачів Mercedes-Benz eActros 600 4x2 визначається відносно буксирувальної маси 40 тонн. Фото: Daimler Truck AG

Також у липні логістична компанія VM-Milktrans та її дочірня компанія Sovedo Logistics з Бельгії отримали перші дві з шести вантажівок Mercedes-Benz eActros 600. Машин працюють на доставленні молока. До речі, ця Група зі збору молока стала першим клієнтом у Бельгії, який скористався електричним флагманом Mercedes-Benz Trucks.

У Австрії сімейна компанія Friedl, що спеціалізується на транспортних рішеннях з контрольованою температурою, отримала у липні свій перший повністю електричний eActros 600. Магістральний тягач з рефрижераторним напівпричепом використовується для перевезень на далекі відстані.

Французька компанія Transports Derocq з північної частини країни у липні випустила на лінію свій перший eActros 600. Ця сімейна компанія також спеціалізується рефрижераторних вантажах і вступає в новий етап сталої мобільності з повністю електричною вантажівкою.

Не залишилися осторонь й перевізники з Великої Британії. Транспортна компанія Hived з доставлення посилок розширила у липні свій повністю електричний парк двома із дев'яти замовлених автомобілів eActros 600. Вантажівки використовуються в мережі середньої протяжності по всій Великій Британії.

Нагадаємо, відвантаження клієнтам eActros 600 розпочалися у грудні 2024 року. Її популярність у перевізників за короткий час стала очевидною. По-перше, тут висока місткість акумулятора в понад 600 кіловат-годин – звідси й позначення моделі цифровим індексом 600.

По-друге, тут новий, особливо ефективний електричний ведучий міст, що забезпечує запас ходу в 500 кілометрів без проміжної зарядки. eActros 600 має три акумуляторні блоки, кожен місткістю 207 кВт-год. Вони пропонують загальну встановлену місткість 621 кВт-год.