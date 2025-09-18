В серію Mercedes-Benz GenH2 піде не раніше 2030-го

Після критичних зимових температур тестувалися чотири прототипи наступного покоління вантажівок Mercedes-Benz GenH2. Про результати тестувань на складних гірських перевалах висотою від 600 до 2478 метрів розповідає у своєму пресрелізі Daimler Truck.

Умови для випробувань в регіоні Вале були наче на замовлення: тамтешні дороги на перевалі стали гарною дослідною ділянкою. Поєднання високих літніх температур у понад 35 градусів Цельсія та розрідженого гірського повітря на складних профілях маршрутів підвело транспортні засоби до межі їх можливостей у продуктивності охолодження й терморегуляції.

Розробники перевіряли роботу техніки в цих екстремальних умовах та отримували цінну інформацію для подальшої адаптації використання цих транспортних засобів у повсякденній експлуатації.

Фото: Daimler Truck

Упродовж кількох тижнів було протестовано поведінку та динаміку водіння, продуктивність електричної трансмісії, терморегуляцію та взаємодію між паливними елементами, акумулятором та системою бака за реальних пікових навантажень.

Окрему увагу звернули на цифрову систему допомоги Predictive Powertrain Control (PPC) для вантажівок на паливних елементах та її подальше удосконалення. Ці досліди виявилися дуже цінними, оскільки географічно обґрунтовані дані маршруту допомагають системі розпізнавати майбутні підйоми на кілька кілометрів попереду.

Таким чином це полегшує транспортним засобам проактивно долати градієнти та відповідно оптимізувати подачу потужності. Потім паливний елемент з часом збільшує свою продуктивність, заряджає високовольтний акумулятор за потреби та забезпечує достатню потужність для підйомів з максимально можливою ефективністю – навіть на складних гірських перевалах Альп.

Фото: Daimler Truck

Вантажівки на паливних елементах заправлялися рідким воднем за допомогою мобільної станції заправки воднем від Air Products (стандарт sLH2), що була встановлена на випробувальній базі у Вейліс під час випробувань.

За кілька тижнів випробувальні автомобілі подолали понад 10 000 кілометрів і піднялися до надмірних висот з розрідженим повітрям, що підтверджує передові можливості та продуктивність вантажівок на паливних елементах наступного покоління.

Фото: Daimler Truck

В екстремальних випробуваннях усі системи продемонстрували стабільну та надійну роботу навіть у складних умовах Альп. Отримані дані безпосередньо використовуються для подальшого розвитку та наближають автомобілі на крок до зрілості серійного виробництва

Наступним кроком буде виробництво на заводі Mercedes-Benz у Верті (Німеччина) невеликої серії зі ста уже вдосконалених за результатами випробувань магістральних тягачів. Реальна експлуатація у різних клієнтів запланована на кінець 2026 року, а серійне виробництво вантажівок на водневому паливі з акцентом на Європу заплановано на початок 2030-х років.

Фото: Daimler Truck