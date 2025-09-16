Какими будут новые электрические фургоны Mercedes-Benz: фото

Компания Mercedes-Benz вскоре заменит свой устаревший минивэн EQV двумя новыми моделями: VLE, что будет ориентирована на массовых покупателей и флагманским VLS, что будет отличаться роскошным убранством. Оба авто будет использоваться платформу VAN.EA (Van Electric Architecture). Немецкий автопроизводитель описывает ее, как архитектуру, разработанную с “чистого листа”.

Прототипы новинок уже неоднократно были замечены во время предсерийных испытаний, поэтому дизайнеры Carscoops поделились собственным видением дизайна автомобилей, взяв за основу концепт Mercedes-Benz Vision V. Фактически, передняя часть VLE, по их мнению, будет полностью идентична той, что была у шоу-кара.

Фары имеют характерные дневные ходовые огни со звездочками, а бампер отличается хромированными акцентами. Профиль демонстрирует боковое стекло, которое каскадом спадает вниз, подобно R-Class. Задняя часть также позаимствовала фонари от концепта, а края дверей скошены, чтобы придать кузову скульптурный вид.

Внутри VLE унаследует много дизайнерских решений от концепта Vision V и серийного EQS, включая вертикальный гиперэкран MBUX от стойки до стойки, который работает под управлением последней версии операционной системы Mercedes-Benz (MB.OS). Обивка салона будет выполнена из экологичных материалов, а расположение сидений будет отличаться в зависимости от версии: VLE рассчитан на большие группы людей благодаря гибкому трехрядному расположению сидений, тогда как VLS будет иметь отдельные капитанские кресла и лаунж-зону.

Технические характеристики держат в секрете, но ожидается, что базовая версия будет иметь один электромотор на задней оси мощностью 200 кВт (268 л.с.), тогда как версии с двумя моторами и полным приводом будут иметь мощность около 350 кВт (470 л.с.). Емкость аккумуляторов, вероятно, будет начинаться с 90 кВт-ч, тогда как топовые модели будут иметь блок на 116 кВт-ч.

Новая модульная платформа VAN.EA использует три основные секции: переднюю, центральную и заднюю, что позволяет создавать автомобили различных размеров и спецификаций, сохраняя при этом одинаковые основные компоненты. Она будет отличаться ровным полом в салоне, и будет иметь поворотную заднюю ось. Официальная презентация VLE и VLS ожидается позже в этом году, а запуски в Северной Америке, Европе и Китае запланированы на начало 2026 года.