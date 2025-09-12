Новый Mercedes-AMG E 53 оказался дешевле конкурентов от BMW и Audi

Как сообщает Carscoops, ожидается, что модель поступит в дилерские центры этой осенью. Новый Mercedes-AMG E 53 в кузове универсал стоит на 3750 долларов больше, чем седан. Однако, с другой стороны, он гораздо доступнее, чем Audi RS6 Avant и BMW M5 Touring. Их стоимость в Америке начинается от $130 700 и $123 900 соответственно. Конечно, для этого есть причина, поскольку E 53 немного менее мощный.

Он оснащен плагин-гибридным силовым агрегатом, который состоит из 3,0-литрового рядного шестицилиндрового двигателя с турбонаддувом, аккумулятора емкостью 28,6 кВт-ч и электродвигателя, интегрированного в девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Эта установка обеспечивает автомобилю совокупную мощность в 430 кВт (585 л.с.) и 749 Нм крутящего момента. Запас хода на электротяге составляет до 66 километров, а разгон до первой сотни – всего 4 секунды.

Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч, но покупатели могут оснастить свое авто пакетом AMG Dynamic Plus, что увеличивает ее до 280 км/ч. В него также входит увеличение мощности до 450 кВт (612 л.с.), что уменьшает время разгона от 0 до 100 км/ч до 3,8 секунды, задний дифференциал повышенного скольжения и композитная тормозная система с большими передними дисками.

Для понимания, Audi RS6 Avant Performance оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 630 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч происходит всего за 3,3 секунды В то же время M5 Touring имеет гибридный силовой агрегат с подзарядкой от сети, который обеспечивает совокупную мощность 727 л.с. и 1000 Нм крутящего. Хотя запас хода только на электротяге составляет менее 40 км, модель разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Перечень оснащения E 53 Hybrid Wagon достаточно широк и включает полный привод, подруливающую заднюю ось, 20- и 21-дюймовые колесные диски и AMG Ride Control с адаптивным демпфированием. В салоне есть передние сиденья с электроприводом и подогревом, обитых материалом MB-Tex и микрофиброй, спортивный руль с подогревом из кожи Nappa, панорамный стеклянный люк и аудиосистема Burmester 4D. Среди других особенностей – 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 14,4-дюймовая информационно-развлекательная система. Также доступен пакет MBUX Superscreen, который добавляет 12,3-дюймовый дисплей для переднего пассажира.