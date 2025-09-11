Еще один завод в Турции будет выпускать немецкие автобусы Mercedes-Benz

Соглашение о сотрудничестве с производителем автобусов Otokar подписано, что свидетельствует о расширении влияния немецкого производителя на перспективном рынке. Как говорится в пресс-релизе Daimler, обоснованием этого контрактного соглашения о производстве является высокий спрос на автобусы марок Mercedes-Benz и Setra.

Напомним, до сих пор Mercedes-Benz Conecto производился исключительно на турецком заводе Daimler Buses в Хошдере. Теперь по условиям письменной договоренности Otokar будет производить городской автобус Mercedes-Benz Conecto с традиционным двигателем для Daimler Buses на своем заводе в Сакарье.

"Мы имеем большой опыт в производстве автобусов. Партнерство с Daimler Buses является для нас важным шагом к дальнейшему расширению нашего производства, обеспечения эффективного использования наших производственных мощностей и укрепления наших позиций как одного из пяти ведущих производителей автобусов в Европе", – отметил генеральный директор Otokar Айкут Озюнер.

Предварительно договорились, что Daimler Buses будет поставлять Otokar как все основные компоненты транспортных средств, так и специальное производственное оборудование. Созданная команда Daimler поможет партнерам в налаживании выпуска пассажирских машин.

Соглашение также включает учебные сессии под руководством экспертов, которые Daimler Buses будет проводить для сотрудников Otokar, вовлеченных в производственный процесс.

Mercedes-Benz Conecto сейчас на вершине спроса. Этот низкопольный автобус разработан для высокой пассажировместимости в городском транспорте. Он доступен как трехдверный сольный автобус, так четырехдверный сочлененный автобус. Полностью низкая конструкция обеспечивает ровный вход и выход.

В прошлом году Daimler Buses защитил свое лидерство на ключевых рынках Европы и Латинской Америки, продав 26 600 единиц. В 2023 году показатель был меньше – 26 200 машин. Хорошие показатели ожидаются в нынешнем году.

В первой половине 2025-го Daimler Buses увеличил продажи на восемь процентов до примерно 13 200 единиц. В прошлом году за это время продали 12 300 автобусов.