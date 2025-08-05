Немецкие автобусы Mercedes-Benz будут ходить в Ужгороде

Нынешний транспортно-гуманитарный транш является следствием более 30-летних партнерских отношений двух городов.

Эти связи выросли и многократно умножились с началом полномасштабного вторжения российских оккупантов. Об этом говорится на сайте мэрии.

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Автобусы еще недавно ходили на городских маршрутах Дармштадта. Они обслуживали маршруты, что закреплены за компанию HEAG mobilo GmbH.

Мониторинг Авто24 показал, что это первое в Германии транспортное предприятие, где уже 15 марта 2022 года выпустили на линию трамвай с украинским флажком на флагштоке машины.

Трамвай с желто-синим флажком Украины и гербом Ужгорода на улицах Дармштадта стал символом единства с украинским народом. Фото: HEAG mobilo GmbH / Авто24

Для этого выбрали рельсовую машину с инвентарным номером 0791, что годами носила на своем борту герб города Ужгород, города-побратима Дармштадта.

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Кроме этого, Дармштадт первым в Германии перепрограммировал все информационно-развлекательные системы в автобусах, трамваях, а также билетные автоматы цифровыми сообщениями о том, что беженцы из Украины могут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта по всей тарифной зоне города.

На маршрутах города Дармштад сочлененные трехосные Citaro привычное явление – большие, просторные и комфортные. Фото: HEAG mobilo GmbH

На этот раз пришли автобусы Mercedes-Benz Citaro C2 G, которые еще не так давно ходили на городских маршрутах Дармштадта. Перед отправлением в Украину им провели надлежащее сервисное обслуживание и в Ужгород трехосные пассажирские машины пришли в добротном техническом состоянии.

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Эти 18-метровые автобусы имеют просторный салон на 50 сидячих мест и достаточно пространства для 99 стоячих пассажиров. Пассажирские машины оборудованы кондиционерами, что даже в жару обеспечат комфортную температуру как в салоне, так и на рабочем месте водителя.

Кроме этого, низкопольный транспорт городского исполнения имеет систему кнылинга – на остановке автобус наклоняется к краю тротуара / перрона и это ускоряет посадку и высадку пассажиров. Такая позиция очень удобна в часы пик.

После регистрации и перепрограммирования информационных табло на украинский язык машины выйдут на маршруты города. Фото: мэрия Ужгорода

В Mercedes-Benz Citaro стоит собственный дизельный двигатель на 6 цилиндров, выдающих 286 л.с. / 210 кВт. В комплекте с ним также работает автоматическая коробка передач. Пассажирская машина соответствует экологическому формату Euro 5.

Департамент департамента здравоохранения Дармштадта и района Дармштадт-Дибург воспользовались возможностью и отправили Ужгородской городской многопрофильной клинической больнице гуманитарный груз.

В салоны обоих автобусов попутно приехали картонные коробки со средствами медицинского назначения. Фото: мэрия Ужгорода

Груз дошел до медучреждения, а автобусы поставлены на баланс городского перевозчика – сочлененные машины Citaro будет эксплуатировать КП "Ужгородский муниципальный транспорт".