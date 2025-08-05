Німецькі автобуси Mercedes-Benz ходитимуть в Ужгороді

Нинішній транспортно-гуманітарний транш є наслідком понад 30-річних партнерських стосунків двох міст.

Ці зв’язки зросли з початком повномасштабного вторгнення російських окупантів. Про це йдеться на сайті мерії.

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Автобуси ще недавно ходили на міських маршрутах Дармштадта. Вони обслуговували маршрути, що закріплені за компанію HEAG mobilo GmbH.

Моніторинг Авто24 показав, що це перше в Німеччині транспортне підприємство, де вже 15 березня 2022 року випустили на лінію трамвай з українським прапорцем на флагштоці машини.

Трамвай з жовто-синім прапорцем України та гербом Ужгорода на вулицях Дармштадта став символом єдності з українським народом. Фото: HEAG mobilo GmbH / Авто24

Для цього обрали рейкову машину з інвентарним номером 0791, що роками носила на своєму борту герб міста Ужгород, міста-побратима Дармштадта.

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Окрім цього, Дармштадт першим в Німеччині перепрограмував усі інформаційно-розважальні системи в автобусах, трамваях, а також квиткові автомати цифровими повідомленнями про те, що біженці з України можуть безплатно користуватися послугами громадського транспорту по всій тарифній зоні міста.

На маршрутах міста Дармштад зчленовані тривісні Citaro звичне явище – великі, просторі та комфортні. Фото: HEAG mobilo GmbH

Цього разу прийшли автобуси Mercedes-Benz Citaro C2 G, які ще не так давно ходили на міських маршрутах Дармштадта. Перед відправленням до України їм провели належне технічне обслуговування, тож до Ужгорода тривісні пасажирські машини прийшли в добротному технічному стані.

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Ці 18-метрові автобуси мають салон на 50 сидячих місць та достатньо простору для 99 стоячих пасажирів. Пасажирські машини обладнані кондиціонерами, що навіть у спеку забезпечать комфортну температуру як в салоні, так і на робочому місці водія.

Окрім цього, низькопідлоговий транспорт міського виконання має систему книлінгу – на зупинці автобус нахиляється до канта тротуару/перону й це прискорює посадку та висадку пасажирів.

Після реєстрації та перепрограмування інформаційних табло на українську мову машини вийдуть на маршрути міста. Фото: мерія Ужгорода

В Mercedes-Benz Citaro стоїть дизельний двигун на 6 циліндрів, що видають 286 к.с. / 210 кВт. В комплекті з ним також працює автоматична коробка передач. Пасажирська машина відповідає екологічному формату Euro 5.

Департамент департаменту охорони здоровʼя Дармштадта та району Дармштадт-Дібург скористалися можливістю й відправили Ужгородській міській багатопрофільній клінічній лікарні гуманітарний вантаж.

В салони обох автобусів попутно приїхали картонні коробки з засобами медичного призначення. Фото: мерія Ужгорода

Вантаж дійшов до медзакладу, а автобуси поставлено на баланс міського перевізника – зчленовані машини Citaro буде експлуатувати КП "Ужгородський муніципальний транспорт".