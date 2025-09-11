Ще один завод в Туреччині випускатиме німецькі автобуси Mercedes-Benz

Угода про співпрацю з виробником автобусів Otokar підписана, що свідчить про розширення впливу німецького виробника на перспективному ринку. Як йдеться у пресрелізі Daimler, обґрунтуванням цієї контрактної угоди про виробництво є високий попит на автобуси марок Mercedes-Benz та Setra.

Нагадаємо, досі Mercedes-Benz Conecto вироблявся виключно на турецькому заводі Daimler Buses у Хошдере. Тепер за умовами письмової домовленості Otokar вироблятиме міський автобус Mercedes-Benz Conecto з традиційним двигуном для Daimler Buses на своєму заводі в Сакар'ї.

"Ми маємо великий досвід у виробництві автобусів. Партнерство з Daimler Buses є для нас важливим кроком до подальшого розширення нашого виробництва, забезпечення найефективнішого використання наших виробничих потужностей та зміцнення наших позицій як одного з п’яти провідних виробників автобусів у Європі", – зазначив генеральний директор Otokar Айкут Озюнер.

Фото: Daimler Truck AG

Попередньо домовилися, що Daimler Buses постачатиме Otokar як усі основні компоненти транспортних засобів, так і спеціальне виробниче обладнання. Створена команда Daimler допоможе партнерам в налагодженні випуску пасажирських машин.

Угода також включає навчальні сесії під керівництвом експертів, які Daimler Buses проводитиме для співробітників Otokar, залучених до виробничого процесу.

Mercedes-Benz Conecto нині на вершині попиту. Цей низькопідлоговий автобус розроблено для високої пасажиромісткості в міському транспорті. Він доступний як тридверний сольний автобус, так чотиридверний зчленований. Повністю низька конструкція забезпечує рівний вхід та вихід.

Фото: Daimler Truck AG

Торік Daimler Buses захистила своє лідерство на ключових ринках Європи та Латинської Америки, продавши 26 600 одиниць. У 2023 році показник був менший – 26 200 машин. Гарні показники очікуються у нинішнім році.

У першій половині 2025-го Daimler Buses збільшила продажі на вісім відсотків до приблизно 13 200 одиниць. Торік за цей час продали 12 300 автобусів.