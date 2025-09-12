Новий Mercedes-AMG E 53 виявився дешевшим за конкурентів від BMW та Audi

Як повідомляє Carscoops, очікується, що модель надійде до дилерських центрів цієї осені. Новий Mercedes-AMG E 53 в кузові універсал коштує на 3750 доларів більше, ніж седан. Проте, з іншого боку, він набагато доступніший, ніж Audi RS6 Avant та BMW M5 Touring. Їх вартість в Америці починається від $130 700 та $123 900 відповідно. Звичайно, для цього є причина, оскільки E 53 трохи менш потужний.

Він оснащений плагін-гібридним силовим агрегатом, який складається з 3,0-літрового рядного шестициліндрового двигуна з турбонаддувом, акумулятора ємністю 28,6 кВт-год та електродвигуна, інтегрованого в дев'ятиступеневу автоматичну коробку передач. Ця установка забезпечує автомобілю сукупну потужність в 430 кВт (585 к.с.) та 749 Нм крутного моменту. Запас ходу на електротязі становить до 66 кілометрів, а розгін до першої сотні – всього 4 секунди.

Максимальна швидкість обмежена на позначці у 250 км/год, але покупці можуть оснастити своє авто пакетом AMG Dynamic Plus, що збільшує її до 280 км/год. До нього також входить збільшення потужності до 450 кВт (612 к.с.), що зменшує час розгону від 0 до 100 км/год до 3,8 секунди, задній диференціал підвищеного ковзання та композитна гальмівна система з більшими передніми дисками.

Для розуміння, Audi RS6 Avant Performance оснащений 4,0-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 630 к.с. та 850 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год відбувається лише за 3,3 секунди Водночас M5 Touring має гібридний силовий агрегат із підзарядкою від мережі, який забезпечує сукупну потужність 727 к.с. й 1000 Нм крутного. Хоча запас ходу лише на електротязі становить менше ніж 40 км, модель розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди.

Перелік оснащення E 53 Hybrid Wagon досить широкий і включає повний привід, підрулюючу задню вісь, 20- та 21-дюймові колісні диски та AMG Ride Control з адаптивним демпфуванням. У салоні є передні сидіння з електроприводом та підігрівом, оббитих матеріалом MB-Tex та мікрофіброю, спортивне кермо з підігрівом зі шкіри Nappa, панорамний скляний люк і аудіосистема Burmester 4D. Серед інших особливостей – 12,3-дюймова цифрова панель приладів і 14,4-дюймова інформаційно-розважальна система. Також доступний пакет MBUX Superscreen, який додає 12,3-дюймовий дисплей для переднього пасажира.