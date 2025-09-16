Якими будуть нові електричні фургони Mercedes-Benz: фото

Компанія Mercedes-Benz незабаром замінить свій застарілий мінівен EQV двома новими моделями: VLE, що буде орієнтована на масових покупців та флагманським VLS, що вирізнятиметься розкішним оздобленням. Обидва авто використовуватиметься платформу VAN.EA (Van Electric Architecture). Німецький автовиробник описує її, як архітектуру, розроблену з “чистого аркуша”.

Прототипи новинок вже неодноразово були помічені під час передсерійних випробувань, тому дизайнери Carscoops поділились власними баченням дизайну автомобілів, взявши за основу концепт Mercedes-Benz Vision V. Фактично, передня частина VLE, на їх думку, буде повністю ідентична тій, що була у шоу-кара.

Фари мають характерні денні ходові вогні з зірочками, а бампер вирізняється хромованими акцентами. Профіль демонструє бокове скло, яке каскадом спадає вниз, подібно до R-Class. Задня частина також запозичила ліхтарі від концепту, а краї дверей скошені, щоб надати кузову скульптурного вигляду.

Усередині VLE успадкує багато дизайнерських рішень від концепту Vision V та серійного EQS, включаючи вертикальний гіперекран MBUX від стійки до стійки, який працює під керуванням останньої версії операційної системи Mercedes-Benz (MB.OS). Оббивка салону буде виконана з екологічних матеріалів, а розташування сидінь відрізнятиметься залежно від версії: VLE розрахований на великі групи людей завдяки гнучкому трирядному розташуванню сидінь, тоді як VLS матиме окремі капітанські крісла та лаунж-зону.

Технічні характеристики тримають в секреті, але очікується, що базова версія матиме один електромотор на задній осі потужністю 200 кВт (268 к.с.), тоді як версії з двома моторами й повним приводом матимуть потужність близько 350 кВт (470 к.с.). Ємність акумуляторів, вірогідно, починатиметься з 90 кВт-год, тоді як топові моделі матимуть блок на 116 кВт-год.

Нова модульна платформа VAN.EA використовує три основні секції: передню, центральну та задню, що дозволяє створювати автомобілі різних розмірів та специфікацій, зберігаючи при цьому однакові основні компоненти. Вона вирізнятиметься рівною підлогою в салоні, та матиме поворотну задню вісь. Офіційна презентація VLE та VLS очікується пізніше цього року, а запуски в Північній Америці, Європі та Китаї заплановані на початок 2026 року.