Формула 1: Ферстаппен перемагає в Баку

Під час кваліфікації шість пілотів розбили свої боліди: це Алекс Албон, П’єр Гаслі, Франко Колапінто, Олівер Берман, Шарль Леклер та Оскар Піастрі. Першу позицію здобув Макс Ферстаппен, другим став Карлос Сайнс, а третім – Ліам Лоусон. Проте, за результатами гонки перша трійка пілотів дещо змінилась.

Головну роль відігравала вдала стратегія та майстерність пілотів. Оскар Піастрі помилився під час першого кола в одному з поворотів й розбив болід. Попри це, його напарник й головний конкурент в боротьбі за титул Ландо Норріс, не зміг використати можливість відіграти максимальну кількість очок, адже фінішував лише сьомим.

Окрім Макса Ферстаппена, який впевнено утримував лідерство, дуже швидкими протягом усього заїзду були пілоти Mercedes. Джордж Рассел фінішував другим, а Андреа Кімі Антонеллі – четвертим. Третя позиція залишилась за Карлосом Сайнсом. Пілот Williams здобув важливі очки для команди й навіть був визнаний “Гонщиком дня” за підсумком глядацького голосування.

Ліам Лоусон фінішував п’ятим, а за ним був Юкі Цунода. Далі фінішували Ландо Норріс, Льюїс Хемілтон, Шарль Леклер та Ісаак Аджар. Ситуація в заліку пілотів наразі наступна: Оскар Піастрі має запас над напарником у 25 очок (324 проти 299), тоді як Макс Ферстаппен йде третім з 255 балами. Наступна гонка Формули 1 відбудеться в Сінгапурі вже 5 жовтня.

