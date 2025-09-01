Формула 1: Піастрі перемагає на Гран-прі Нідерландів

Напередодні етапу в Нідерландах команда Cadillac F1, що стане 11 в пелетоні й дебютує в Формулі 1 вже наступного року, оголосила пару своїх пілотів. Ними стали Серхіо Перес та Валттері Боттас. Раніше вони виступали за Red Bull та Mercedes-AMG відповідно.

За результатами кваліфікації поул-позішн в Гран-прі здобув Оскар Піастрі. Ландо Норріс програв напарнику лише 0,012 секунди. Третю позицію здобув Макс Ферстаппен, а головною сенсацією став результат Ісака Аджара, який забезпечив йому 4 місце на старті.

На першому колі Макс Ферстаппен здобув другу позицію, але не зміг втримати перевагу. В цей момент над треком пішов невеликий дощ, який, фактично, зруйнував гонку Люїсу Хемілтону. Семикратний чемпіон втратив болід й першим вибув з гонки. Однак, це була не єдина аварія в гонці.

Незабаром після рестарту відбувся контакт між Карлосом Сайнсом та Ліамом Лоусоном, за який іспанцю дали штраф в 10 секунд. Пізніше Шарль Леклер пішов в агресивну атаку на Джорджа Рассела, через що пілот Mercedes-AMG отримав пошкодження й втратив темп. Проте, команда наказала йому пропустити вперед напарника – Андреа Кімі Антонеллі.

Італієць наздогнав гонщика Ferrari, але обігнати його не вдалось. Між пілотами сталась аварія. Леклер одразу вибув з гонки, а Антонеллі зміг добратись до боксів й змінити пошкоджене колесо. Проте, найбільшою несподіванкою стала поломка двигуна у Ландо Норріса. Британець до кінця заїзду намагався наздогнати Піастрі, але зійшов з дистанції.

Через це різниця в очках в чемпіонаті зросла до 31 очка на користь австралійця. Крім того, схід Ландо дозволив Ісаку Аджару, що всю гонку йшов четвертим, здобути перший подіум в кар’єрі. Наступний етап Формули 1 відбудеться в Італії.